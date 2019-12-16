İspanya’dan Patriot desteğine devam

İtalya, Barış Pınarı harekâtı nedeniyle NATO görevi kapsamında Kahramanmaraş’ta bulunan SAMP-T hava savunma sistemini Türkiye’den çekme kararı almıştı. Türkiye’nin Suriye’ye askeri harekâtı İspanya’da da tartışıldı. Hatta Madrid, Avrupa Birliği’nin (AB) bu konuda Türkiye’ye yönelik eleştiri ve tedbirlerine katılan ülkelerden biri. Ancak, Barış Pınarı harekâtına rağmen Türkiye’ye NATO kapsamında verdiği güvenlik desteğine devam etme kararı veren İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba, iki konuyu ayrı değerlendirdiklerini, Türkiye’nin güvenlik konularının elzem olduğunu vurguladı. Büyükelçi, Suriye harekâtına ilişkin tüm fikir ayrılıklarına rağmen, NATO müttefiki Türkiye’nin güvenlik ihtiyacının yadsınamayacağını belirtti. Hürriyet’e konuşan Büyükelçi Barba şu mesajları verdi: “Adana’da konuşlandırılmış Patriot’ların görev süresi her altı ayda bir uzatılıyor. Buradaki NATO görev süresinin bir altı ay daha, yaklaşık mayıs ayına kadar uzatılma kararı alındı. Türkiye, Adana’ya yönelik hava savunma desteği talebinde bulunduğunda, bölge Suriye topraklarından kaynaklanan güvenlik tehdidi altındaydı.

‘YAKIN MÜTTEFİKİZ’

Bu tehdit devam etmekte. Bu kararın gerekçesini şöyle açıklayabilirim: NATO’ya katıldığımız günden bu yana Türkiye ile çok yakın müttefik iki ülkeyiz. Güvenlik ve askeri konulanda Türkiye ile yürüttüğümüz işbirliğine büyük önem atfediyoruz. Bizim için Türkiye’nin güvenliği demek, diğer tüm NATO müttefiklerinde olduğu gibi, İspanya’nın da güvenliği demektir. Buradaki Askeri misyonumuzu uzatma kararı almamızın arkasındaki temel mantık budur.”



