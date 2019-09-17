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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
17.09.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

İspanya'da vahşet! 3 günlük yas ilan edildi

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İspanya'da vahşet! 3 günlük yas ilan edildi

İspanya’da bir kişi, eski eşi, eski kayınvalidesi ve baldızını 2 çocuğunun gözleri önünde öldürdü. Valga’da 3 günlük yas ilan edilmesine neden olan olayın ardından cinayete şahit olan çocuklar amcalarına teslim edildi.

İspanya’nın kuzeybatısında bulunan Valga’da kan donduran bir olay yaşandı. José Luis Abet Lafuente (45), eski eşini, eski kayınvalidesini ve baldızını yaşları 4 ile 7 arasında değişen iki çocuğunun gözleri önünde katletti.

Edinilen bilgilere göre Lafuente, 39 yaşındaki eski eşinin çocuklarını okula götürmek üzere aracıyla hareket etmesinden kısa bir süre sonra evlerinin önüne geldi.

Aracın önünü kesen Lafuente çevreye ateş açmaya başladı. Eski eşinin aile bireylerini aramasının ardından Lafuente’nin eski kayınvalidesi ve baldızı kısa süre içinde olay yerine geldi.

Eski eşini, eski kayınvalidesini ve baldızını çocuklarının gözü önünde öldüren Lafuente, polisi aradı. Lafuente’yi yakalayan polis silah ve mühimmata el koydu. Valga’da 3 günlük yas ilan edilmesine neden olan olayın ardından cinayete şahit olan çocuklar amcalarına teslim edildi.

Polis, çiftin geçen yıl boşandığını ancak daha önce herhangi bir tartışmalarının bulunmadığını açıkladı.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise Lafuente'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında eski eşini, çocuklarını kendisine göstermemekle suçladığı ifade edildi. Olaya şahit olan çiftin komşuları çok sayıda silah sesi duyduklarını ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olayı “korkunç” bir trajedi olarak tanımlayarak, “Kadın cinayetleri son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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