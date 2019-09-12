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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: NASA
12.09.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

İspanya'da tropikal Medicane kasırgası alarmı

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İspanya'da tropikal Medicane kasırgası alarmı

İspanya Meteoroloji Ajansı AEMET, ülkenin Akdeniz kıyısı için tropikal Medicane kasırgası uyarısı yayınladı.

İspanya Meteoroloji Ajansı AEMET, ülkenin Batı Akdeniz kıyısının 13 Eylül Cuma günü tropikal Medicane kasırgası etkisine girebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji ajansından yapılan açıklamada ülkenin Girona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Mallorca, Menorca, İbiza ve Formentera kentleri için alarm seviyesinin sarı ve turuncuya yükseltildiği bildirildi.


Tropikal Medicane kasırgası oluşumunun şu an için Akdeniz üzerinde bulunduğunu belirten İspanya Meteoroloji Ajansı, Balear Adaları'nda aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini belirtti.

Balear Adaları üzerinde oluşmaya başlayan tropikal Medicane kasırgası sebebiyle rüzgarın saatteki hızının 90 ila 100 km'ye ulaşabileceği ve kasırganın Valensiya Körfezi'ne doğru yöneleceği aktarıldı.

Alicante Üniversitesi, İspanya Meteoroloji Ajansının yayınladığı uyarının hatalar içeriyor olabileceğini ve kasırga tahmininin doğru olmayabileceğini belirtse de her koşulda önlem alınması gerektiğini vurguladı.


TROPİKAL MEDICANE KASIRGASI NEDİR?

Akdeniz ve kasırga kelimelerinin İngilizce'deki karşılığı olan 'Mediterranean' ve 'hurricane'in birleşiminden oluşan 'Medicane', Akdeniz havzası üzerinde tropikal kasırga benzeri özellikler gösteren hava olayı olarak tanımlanıyor. Tropikal kasırgalara nazaran daha küçük olan Medicane kasırgaları aşırı yağış ve güçlü rüzgarları beraberinde getiriyor. Tropikal Medicane tipi kasırgalar zaman zaman Kategori 1 ve Kategori 2 seviyesi kuvvetine erişebiliyor.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Yunanistan ve Türkiye de tropikal Medicane tipi Zorba kasırgasının etkisi altına girmiş ve kasırga Yunanistan'da büyük tahribata yol açmıştı.

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