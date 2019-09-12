İspanya'da tropikal Medicane kasırgası alarmı
İspanya Meteoroloji Ajansı AEMET, ülkenin Akdeniz kıyısı için tropikal Medicane kasırgası uyarısı yayınladı.
İspanya Meteoroloji Ajansı AEMET, ülkenin Batı Akdeniz kıyısının 13 Eylül Cuma günü tropikal Medicane kasırgası etkisine girebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji ajansından yapılan açıklamada ülkenin Girona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Mallorca, Menorca, İbiza ve Formentera kentleri için alarm seviyesinin sarı ve turuncuya yükseltildiği bildirildi.
#AvisoEspecialAEMET— AEMET (@AEMET_Esp) 10 Eylül 2019
⚠️Temporal en el área mediterránea.
🔵 Chubascos y tormentas muy fuertes, localmente torrenciales.
🔵 Precipitaciones persistentes, con acumulaciones de más de 100 l/m² en amplias zonas.
👉 Por ello, ¡mucha precaución ante posibles riadas! pic.twitter.com/cO9Cuahws5
Tropikal Medicane kasırgası oluşumunun şu an için Akdeniz üzerinde bulunduğunu belirten İspanya Meteoroloji Ajansı, Balear Adaları'nda aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini belirtti.
Balear Adaları üzerinde oluşmaya başlayan tropikal Medicane kasırgası sebebiyle rüzgarın saatteki hızının 90 ila 100 km'ye ulaşabileceği ve kasırganın Valensiya Körfezi'ne doğru yöneleceği aktarıldı.
Alicante Üniversitesi, İspanya Meteoroloji Ajansının yayınladığı uyarının hatalar içeriyor olabileceğini ve kasırga tahmininin doğru olmayabileceğini belirtse de her koşulda önlem alınması gerektiğini vurguladı.
En las últimas actualizaciones Harmonie y Arome (MC) prevén para mañana la formación de una baja mesoescalar con tintes tropicales entre Baleares y la Comunidad Valenciana. Este fenómeno es más conocido como medicane (Mediterranean Hurricane). pic.twitter.com/Ag7bGFAUhQ— Climatología UA (@climatologia_ua) 10 Eylül 2019
TROPİKAL MEDICANE KASIRGASI NEDİR?
Akdeniz ve kasırga kelimelerinin İngilizce'deki karşılığı olan 'Mediterranean' ve 'hurricane'in birleşiminden oluşan 'Medicane', Akdeniz havzası üzerinde tropikal kasırga benzeri özellikler gösteren hava olayı olarak tanımlanıyor. Tropikal kasırgalara nazaran daha küçük olan Medicane kasırgaları aşırı yağış ve güçlü rüzgarları beraberinde getiriyor. Tropikal Medicane tipi kasırgalar zaman zaman Kategori 1 ve Kategori 2 seviyesi kuvvetine erişebiliyor.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Yunanistan ve Türkiye de tropikal Medicane tipi Zorba kasırgasının etkisi altına girmiş ve kasırga Yunanistan'da büyük tahribata yol açmıştı.
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