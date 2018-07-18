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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
18.07.2018 - 08:51, Son Güncelleme:

İspanya'da 'tecavüz tanımı' değişiyor: Açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişki tecavüz sayılacak

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İspanya'da 'tecavüz tanımı' değişiyor: Açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişki tecavüz sayılacak

İspanya'da merkez sol hükümetin Başbakanı Pedro Sanchez, tecavüz davalarındaki muğlaklıkların sona ermesi için 'açıkça rıza gösterilmeyen seksin tecavüz sayılmasını' öngören yeni yasa teklifinde bulundu.

Sanchez, parlamentoda açıkladığı yasa teklifiyle açıkça rıza olmadan cinsel ilişkiye girmenin tecavüz sayılmasını ve suç kapsamının değiştirilmesini önerdi.

İspanya'da tecavüz suçlarıyla ilgili tartışma, 2016'da Pamplona'daki San Fermin Boğa Güreşi festivalinde bir grup tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının davasında verilen kararla başladı.

Kendilerine 'Kurt sürüsü' diyen beş erkek saldırıyla ilgili açılan davada genç kadına 'cinsel saldırıda, cinsel istismarda bulunmaktan' suçlu bulunmuş 'tecavüz suçlamasından' beraat etmişti.

Suçun tecavüz olarak tanımlanmamasına tepki gösterenler sokaklarda protesto gösterileri düzenledi. Beş erkek ise haklarında verilen dokuz aylık hapis cezasına temyize taşıdı. Temyiz süreci ise henüz sonuçlanmadı.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Baylar, Bayanlar, açıkça, 'Hayır' demek, 'Hayır' anlamına gelir, eğer 'Evet' demiyorlarsa, bu da 'Hayır' anlamına gelir" dedi.

Yasa teklifiyle ilgili ilk açıklama geçen hafta Başbakan Yardımcısı ve Eşitlik Bakanı Carmen Calvo'dan geldi.

Calvo, "Yalnızca 'Evet' demek, 'Evet' anlamına gelir" yaklaşımıyla, 'bireyin özerkliğinin, özgürlüğünün güvenceye alınacağı ve cinselliğinin yanı sıra bireye de saygı gösterileceğini' söyledi.

Yasa, İsveç'te 1 Temmuz'da yürürlüğe giren ve kişinin sözlü veya fiziksel açıkça rıza göstermesini zorunlu kılan yasayla benzerlik gösteriyor.

İsveçli savcılar artık, tecavüz davalarında karar alırken vakanın 'tecavüz' olarak tanımlanması için şiddet uygulandığına ve bireyin savunmasız olduğuna dair kanıt göstermek mecburiyetinde olmayacak.

Benzer yasal uygulamalar İngiltere ve Almanya dahil birçok Avrupa ülkesinde de geçerli.

Kendilerine "Kurt sürüsü" adını veren José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo ve Jesús Escudero 2016'da Pamplona'daki ünlü Boğa Güreşi Festivali sırasında 18 yaşında bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.

Mahkeme ise kararına gerekçe olarak savcılık makamının 5 kişinin, etrafını sardıkları genç kadınla, onun rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiklerini ve ona karşı şiddete başvurduklarını kanıtlayamamalarını göstermişti.

Bir WhatsApp grubu üzerinden organize olan "Kurt sürüsü" ise saldırıyı görüntülemişti.

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