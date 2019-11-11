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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
11.11.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi birinci çıktı

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İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi birinci çıktı

İspanya'daki erken genel seçimlerden, ülkedeki mevcut siyasi belirsizliği derinleştiren ve hükümet kurmayı çok daha zorlaştıran bir sonuç çıktı.

Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde hükümet kurulamamasından dolayı yaklaşık 6 ay sonra İspanyollar bir kez daha sandık başına gitti.

daha 1'inci siyasi parti çıksa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi.

PSOE'nin bir önceki seçimlerde 123 olan milletvekili sayısı 120'ye gerilese de kendisine daha yakın olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un daha fazla oy kaybetmesinden dolayı sol blok olarak güç kaybına uğradı.

PSOE'nin konumunu koruduğu seçimlerde sol blok 158'de sağ blok ise 150'de kalırken her ikisinin de 176'nın gerektiği meclis çoğunluğunun gerisinde olduğu görüldü.

SANCHEZ, AZINLIK HÜKÜMETİ İÇİN DESTEK İSTEDİ

Bir önceki seçimlere nazaran mecliste 3 milletvekilini ve senatodaki çoğunluğunu kaybeden PSOE'nin lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, yaptığı balkon konuşmasında, meclisteki tüm siyasi partilere "istikrarlı bir hükümet için destek verin" çağrısında bulundu.

"Bu kez hükümet ya kurulacak ya kurulacak." diyen Sanchez, siyasi rakiplerine "sorumlu hareket edip, azınlık hükümetinin önünü açmaları" yönündeki mesajını iletti.

Meclis aritmetiğine göre, PSOE'nin bir azınlık hükümeti kurması için tek seçeneğin, en büyük siyasi rakibi olan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) güven oylamasında çekimser kalması olasılığı gözüküyor.

PSOE binası önünde toplanan partililer, Sanchez konuşmasını yaptığı sırada, bu alternatife atfen "PP ile olmaz" sloganları attı.

İspanya'da sağın en büyük partisi olan ve bir önceki seçimlere nazaran oylarını artıran PP'nin lideri Pablo Casado da sonuçları değerlendirdiği konuşmasında, "PP iyi bir sonuç elde etti ama İspanya'nın geleceği ve hükümet kurulması açısından kötü bir sonuç alındı." dedi.

"Sanchez referandumu kaybetti." ifadesini kullanan Casado, İspanya'da "sol hükümete gerçek alternatifin PP olduğunu" savundu.

PP lideri, Sanchez'i sert dille eleştirmesine rağmen "İspanya daha fazla hükümetsiz kalamaz." diye konuştu.

PSOE liderinin alacağı karara bakarak, "üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini" kaydeden Casado, çekimser oy kullanarak olası bir PSOE azınlık hükümetine destek vermek için açık kapı bıraktı.

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