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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.04.2019 - 22:48, Son Güncelleme:

İspanya'da seçimleri sosyalistler kazandı

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İspanya'da seçimleri sosyalistler kazandı

İspanya'da yapılan erken genel seçimleri sandık başı anket sonuçlarına göre, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazansa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi.

İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi Kanarya Adaları dışında ülke genelinde yerel saat ile 20.00'de (TSİ 21.00) tamamlandı.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin açıkladığı sandık başı anket sonuçlarına göre, 359 sandalyeli mecliste PSOE 116-121, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 69-73, Vatandaşlar (C's) 48-49, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42-45, aşırı sağ görüşlü Vox 36-38, ayrılıkçı yanlısı Katalonya Cumhuriyetçi Solu 13-14,
Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6, Katalonya için Birlik 5, Eh Bildu 2, Navarra 2, Valencisya'da faaliyet gösteren Compromis 1, Kanarya koalisyonu 1, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı ittifak Front Republica 1 sandalye aldı.

İspanyada seçimleri sosyalistler kazandı

SEÇİMLERE YÜKSEK KATILIM

İçişleri Bakanlığının yerel saatle 18.00 (TSİ 19.00) itibariyle verdiği bilgilere göre, seçimlere katılımın ülke genelinde yüzde 60,75 olduğu bildirildi. Bu oranının, 2016 yılında yapılan son genel seçimlere göre 9,5 puan daha fazla olduğu kaydedildi.

Bağımsızlık yanlısı girişimleriyle İspanya'nın en büyük sorunu olan Katalonya'da genel seçimlere katılım oranı ise 2016'ya nazaran 18 puan artışla, bölge için rekor olarak gösterilen yüzde 64,20 oldu.

İspanyada seçimleri sosyalistler kazandı

Ülke genelinde seçimlere katılım oranının yüzde 75'in üzerine çıkması bekleniyor.

İspanya'da demokrasi tarihinde (1975 yılı sonundan bu yana), şimdiye kadar genel seçimlerde en yüksek katılım yüzde 80 ile 1982 yılında gerçekleşmişti.
Diğer yandan İspanya'daki genel seçimlerde oy kullanma işlemi birkaç küçük olayın dışında sorunsuz geçti. İçişleri Bakanlığı Sekreter Yardımcısı Isabel Goicoechea, "Şimdiye kadar önemli hiçbir olay yaşanmadı. Seçim tam normallikte gerçekleşiyor." dedi.

İspanyada seçimleri sosyalistler kazandı

SEÇİMDE ÖNE ÇIKAN KONULAR

Yaklaşık 37 milyon seçmenin kayıtlı olduğu İspanya'daki seçimler bazı ilklere de sahne oldu.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinin ilk kez genel seçimlere katılıması, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da yapılan bağımsızlık yanlısı referandumunun ardından İspanyolların ilk genel seçimi olması, tutuklu olarak yargılanan Katalan siyasetçilerden 5'inin milletvekili veya senatör adayı olarak yarışması, yeni çıkarılan yasayla zihinsel engelli yaklaşık 100 bin seçmenin ve 18 yaşını dolduran 1 milyon 157 bin seçmenin ilk kez sandık başına gitmesi, son 4 yılda 3. kez genel seçime gidilmesi öne çıkan konular olarak dikkati çekti.

Mevcut durumda Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) azınlık hükümetinin iktidarda olduğu İspanya'nın, seçim sonuçlarının ardından gelecek 4 yıl PSOE'nin çoğunlukta olduğu bir koalisyon hükümetiyle yönetilmesi tahminleri yapılıyor.

İspanya'dan 1 saat geride olan, ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından TSİ 22.00'de sandıkların tamamında oy verme işlemi sona erecek.

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