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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.12.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

İspanya'da kalbi 6,5 saat duran kadın hayata döndürüldü

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İspanya'da kalbi 6,5 saat duran kadın hayata döndürüldü

İspanya'da, kar fırtınasında vücut ısısı 20,2 dereceye kadar düşen ve kalp atışı yaklaşık 6,5 saat duran kadın, 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı.

İspanya'da vücut sıcaklığı 20,2 dereceye kadar düşen ve kalp atışı 6,5 saat duran bir kadının hayata döndürüldüğü ve vücudunda kalıcı nörolojik hasar oluşmadığı bildirildi.

İspanya'nın La Vanguardia gazetesinde yer alan habere göre, 3 Kasım'da ülkenin kuzeydoğusundaki Nuria kenti yakınlarında eşiyle dağ yürüyüşüne çıkan Audrey Mash adlı kadın, kar fırtınasından geri dönemedi ve vücudu dondu.

Yaklaşık 3 saat sonra bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından helikopterle hastaneye götürülen 34 yaşındaki kadının öldüğü düşünüldü.

Vücut sıcaklığı 20,2 santigrat dereceye kadar düşen ve 6,5 saat kadar kalp atışları duran Mash, hastanedeki iki uzman doktorun müdahalesiyle kurtarıldı.

Yetkililer, hastaneden 11 gün sonra yürüyerek çıkan Mash'ın, sadece el parmaklarında koordinasyon ve uyuşma sorunu olduğunu ve vücudunda kalıcı hiçbir nörolojik hasar oluşmadığını ifade etti.

Eşiyle birlikte 2017 yılından bu yana Barselona'da yaşayan ve İngilizce öğretmenliği yapan Mash, 3 Kasım'da yaşananlarla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Yetkililer, hipotermi sonucu kalp atışı 6,5 saat duran Mash'ın yaşama döndürülmesinin, İspanya'da ilk olduğunu açıkladı.

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