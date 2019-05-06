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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.05.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

İspanya'da hükümet kurma görüşmeleri başladı

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İspanya'da hükümet kurma görüşmeleri başladı

İspanya'da genel seçimden birinci parti olarak çıkan Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, hükümet kurmak için diğer siyasi partilerin liderleriyle görüşmelere başladı.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimleri kazanan ancak tek başına iktidara gelecek meclis çoğunluğunu elde edemeyen Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez hükümet kurma görüşmelerine başladı.

Sanchez, hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk olarak seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Pablo Casado ile görüştü.

Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan görüşme sonrası basına açıklama yapan Casado, "Biz, Sosyalist İşçi Partisi ile bir ittifak yapmayacağız. Benim ilk izlenimim, zayıf bir hükümet kurulacağı yönündedir." dedi.

Casado, anayasanın öngördüğü şekilde İspanya'nın ulusal bütünlüğünün korunması ve Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin bastırılmasının takipçisi olacaklarını vurgulayıp, yeni yasama döneminde vergi indirimine gidilmesini istedi.

Başbakanlık kaynakları da Sanchez-Casado görüşmesinde, öncelikli olarak devlet kurumları arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi, ekonominin durumu ve Katalonya sorununun ele alındığını belirtti.

Başbakan ve PSOE lideri Sanchez, hükümet kurma çalışmaları kapsamında yarın, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisi lideri Pablo Iglesias ve liberal sağ görüşlü Vatandaşlar partisi lideri Albert Rivera ile görüşecek. Sanchez, ilk defa genel seçimlere katılan ve 24 milletvekili çıkararak ülkedeki 5. büyük siyasi parti konumuna gelen aşırı sağ görüşlü Vox partisi ile Bask ve Katalonya gibi özerk yönetimlerde faaliyet gösteren siyasi partilerin liderleriyle görüşmeyecek.

İspanya'da Meclis ve Senato'nun 21 Mayıs'ta açılması ve parlamentonun iki kanadının başkanlarının seçiminin yapılması öngörülüyor. Ülkedeki siyasi gelenek gereği, Meclis ve Senato'nun açılmasının ardından Kral 6. Felipe'nin seçimlerden en fazla oyu alan PSOE lideri Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor. İspanya'da 26 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu ve kısmı yerel seçimlerin yapılacak olmasından dolayı hükümet kurma çalışmalarının bu tarihten sonra netleşmesi tahmin ediliyor.

SANCHEZ'İN HÜKÜMET KURMAK İÇİN ÖNÜNDE TEK BİR OLASILIK BULUNUYOR

Öte yandan genel seçimlerin sonucunda mecliste oluşan tablo gereği, Vatandaşlar partisinin kesinlikle PSOE ile hükümet kurmayacağını açıklamasından dolayı Sanchez'in önünde tek bir olasılığın bulunduğu görülüyor.

PSOE'nin üst düzey yetkilileri şu ana dek yaptıkları açıklamalarda, Sanchez'in tek başına azınlık hükümeti kurmak istediğini vurguladı. Sanchez'in azınlık hükümeti için dışarıdan Unidas Podemos'ın desteğinin yanı sıra bağımsızlık yanlısı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin desteğini alması gerekiyor.

Mevcut durumda, Unidas Podemos'un koalisyon hükümetinde ısrar ederek, bakanlık istemesi müzakerelerle çözülebilecek bir talep olarak gösteriliyor. Ancak ERC'nin, azınlık hükümetine çekimser oy kullanarak dış destek vermek için Katalonya'da bağımsızlık referandumu yapılmasını sağlayacak müzakerelerin başlatılmasını ve yargılanan Katalan siyasetçilerin af edilmesini şart koyması, PSOE liderini en çok zorlayacak siyasi sorun olarak öne çıkıyor.

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