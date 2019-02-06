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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.02.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

İspanya'da Franco döneminin izlerinin silinecek

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İspanya'da Franco döneminin izlerinin silinecek

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisinin iktidarındaki azınlık hükümeti, 1936-1975 yıllarındaki diktatör Francisco Franco dönemine ait ülkedeki tüm izlerin kaldırılması için belediyelere talimat verdi.

Adalet Bakanlığının 656 belediyeye gönderdiği yazıda, diktatör Francisco Franco dönemine ait tüm sokak isimlerinin değiştirilmesi istendi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya'da İç Savaş ve Franco dönemine ait bin 717 sokak ve meydan ismi bulunduğu belirtilerek, yerel yönetimlerden bunların kaldırılmasının talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 2007'de dönemin sosyalist hükümetinin inisiyatifiyle kabul edilen Tarihi Bellek Yasası'nın hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla belediyelerden böyle bir talepte bulunulduğu belirtildi.

İspanyol Meclisinde Ekim 2007'de kabul edilen Tarihi Bellek Yasası ile İspanya İç Savaşı ve diktatör General Francisco Franco döneminden kalma ülkedeki tüm sembollerin kaldırılması kararı alınsa da inisiyatifin belediyelere bırakılması nedeniyle süreç çok yavaş ilerliyor.

Diğer yandan yine PSOE'nin girişimiyle eylülde önce mecliste, daha sonra da Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesine ilişkin süreç henüz başlatılmadı.

İspanyol hükümeti kaynaklarından bu zamana kadar yapılan açıklamalarda, diktatör Franco'nun kalıntılarının ocak sonunda Şehitler Vadisi'ndeki (Valle de los Caidos) anıt mezardan çıkartılıp başka bir yere taşınacağı söylenmişti.

Ancak Franco'nun ailesinin onayının çıkmaması ve yeni yerin belirlenememesi nedeniyle mezarın açılması çalışmaları henüz başlamadı.

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