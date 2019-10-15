İspanya’da ayrılıkçı siyasilere hapis cezası
İSPANYA’da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9’una 9 ila 13 yıl hapis cezası verdi.
Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras 13 yıl hapse mahkum edilirken, eski Katalonya lideri Carles Puigdemont için ise yeni bir tutuklama kararı çıkartıldı. Puigdemont bağımsızlık girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Belçika’ya kaçmıştı. Kararın ardından Barselona havalimanında toplanan göstericiler mahkemeyi protesto etti. Polisin cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği kalabalıktan onlarca kişi yaralandı. Kargaşa nedeniyle 67 uçuşun iptal edildiği açıklandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle