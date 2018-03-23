İspanya'da 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçi daha tutuklandı
İspanya Yüksek Mahkemesi, yasa dışı bağımsızlık ilanı nedeniyle aralarında Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin daha tutuklanmasına karar verdi. Bağımızlık girişimi nedeniyle isyanla suçlanarak tutuklanan ayrılıkçı Katalanların sayısı 9'a çıktı.
Madrid'de görülen duruşmada, Turull'un yanı sıra eski Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve eski bakanlar Raül Romeva, Josep Rull ve Dolors Bassa'nın kefalet hakkı olmadan tutuklanmasına hükmedildi. Karara gerekçe olarak, "suçun tekrarlanma tehlikesi" gösterildi.
Dün yapılan ilk turda seçilebilmek için yeterli çoğunluğa ulaşamayan Turull, tutuklanmasıyla başkan seçilme şansını kaybetti. Bu durumda, iki ay içinde başka bir isim üzerinde anlaşılamazsa erken seçime gidilmek zorunda kalınacak.
TUTUKLU SAYISI 9'A ÇIKTI
Son kararla beraber, bağımızlık girişimi nedeniyle isyanla suçlanarak tutuklanan ayrılıkçı Katalanların sayısı 9'a çıktı. Daha önce de eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, eski bakanlardan Joaquim Forn, sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart tutuklandı. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebilir.
Firariler eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un yanı sıra Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira ve eski bakanlar Antoni Comin ve Clara Ponsati hakkında da tutuklama kararı bulunuyor.
Bu isimlerden Rovira, bugünkü duruşmaya katılmayarak, ERC'nin internet sitesinde yer alan mektubunda, "Üzgünüm ancak daha da üzücü olan susturulmuş bir hayata götürülmekti." ifadelerini kullanarak, "sürgün yolunu" seçtiğini açıkladı. Bağımsızlık girişimi nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 28 Katalandan 9'u tutuklandı, 9'u kefaletle serbest bırakıldı, 7'si kaçtı, geriye kalan 3 kişiye ise herhangi bir suçlama yönetilmedi.
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