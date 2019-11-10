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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.11.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

İspanya sandık başında

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İspanya sandık başında

İspanya'da yaklaşık 37 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı.

Son 4 yılda 4. kez sandık başına giden İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü seçecek.
Ülke demokrasi tarihinde 16'ıncısı yapılan genel seçimler için 22 bin oy kullanma merkezinde 59 bin 358 seçim masası kurulup, toplamda 211 bin 200 sandık konuldu.
Seçimlerde, 18 yaşını dolduran 226 bin 771 seçmen ilk kez oy kullanacak.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, seçimlerde 92 binden fazla polis ve jandarma görev yapacak.

Sosyalist İşçi Partisinin kazanması bekleniyor

Bağımsızlık yanlısı radikal grupların seçimleri boykot çağrısı yaptığı Katalonya'da ise olası şiddet eylemlerine karşı özel önlemler alınarak, 12 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı bildirildi.

Anketler, 28 Nisan'da yapılan son seçimlerde olduğu gibi bugünkü seçimleri de yine Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) kazanmasını ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyeceğini gösteriyor.

Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin de oylarını artırması bekleniyor.
Ülkede, son olarak 28 Nisan'da yapılan erken genel seçime katılım yüzde 71 olmuştu.
Oy kullanma işlemleri ülke genelinde yerel saatle 20.00'da (TSİ 22.00) sona ererken, güneydeki Kanarya Adaları'nda saat farkından dolayı sandıklar 1 saat geç kapatılacak. 

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