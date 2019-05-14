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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.05.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

İspanya, Orta Doğu'ya gönderilen fırkateynini geri çekti

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İspanya, Orta Doğu'ya gönderilen fırkateynini geri çekti

İspanya, ABD'nin İran üzerinde baskı oluşturmak için Orta Doğu'a gönderdiği, USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğündeki Taarruz Grubu'ndaki fırkateynini geçici olarak geri çekti.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Savunma Bakanı Margarita Robles'in talimatıyla "Mendez Munez" adlı İspanyol fırkateyninin USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğündeki Taarruz Grubu'ndan geri çekildiği bildirildi.

Verilen bilgilerde, Tahran ile Washington arasındaki gerginliğin yükselmesinden dolayı ABD'nin İran'a "açık bir mesaj vermek" için Orta Doğu'ya gönderdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisine bağlı Taarruz Grubu'nda olan Mendez Munez'in geçici olarak bu misyondan ayrıldığı belirtildi.

Taarruz Grubu'nun Orta Doğu'dan ayrılması halinde İspanyol fırkateyninin yine bu misyona dahil olacağı ileri sürüldü.

Taarruz Grubu'nun Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan Bab'ül Mendep Boğazı'nı geçtiği ve Basra Körfezi'ne girmek için Hürmüz Boğazı'na doğru yol aldığı bilgisi paylaşılırken, İspanyol fırkateyninin Hürmüz Boğazı'nı geçmeyeceği kaydedildi.

ABD, geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" uçak gemisine bağlı Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

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