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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
02.09.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti

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İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti

İspanya açıklarında bir botta mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti. 

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  • İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti
  • İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti
  • İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti
  • İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Ekmen Denizcilik’e ait ’Ekmen Trans’ isimli gemi mürettebatı dün gece Fas’a doğru seyir halindeyken İspanya’nın 60 deniz mili açığında denizin üzerinde bir nesne fark edip rotasını o yöne çevirdi. Bir botta mahsur kalmış 24 Afrikalı mülteciyi fark eden Türk denizciler, bota yanaşarak mültecileri gemiye aldı. 

3'ü çocuk 24 mülteciyi kurtaran Türk denizciler, kurtarılanlar arasında hamile bir kadın da olduğunu fark edince, durumu derhal İspanyol makamlarına iletti. Doğumu yaklaştığı öğrenilen hamile kadın, gelen helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

 Mültecilerin tahliyesi için rotasını değiştiren gemi, Las Palmas limanına yanaşarak mültecilerin gemiden alınmasını sağladı.

 "İNSAN HAYATININ HER ŞEYDEN ÖNCE GELDİĞİNİ DÜNYAYA GÖSTERDİK"

Kurtarılan 24 mülteciden hamile kadının helikopterle kurtarılması ve diğerlerinin de İspanya’ya kabul edilmesi için çaba gösterenlerden biri de, Nijerya’da kaçırılan 10 Türk’ün kurtarılmasında kilit rol oynayan Avukat Selçuk Esenyel’di. Krizin atlatılması sürecinde yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Avukat Esenyel "Kaptanımız bu olayda büyük bir risk alarak mültecilerin yardımına koştu. Temsilcisi olduğum armatör firma Ekmen Denizcilik de kaptana tam destek vererek kurtarma operasyonun başarıyla tamamlanmasını sağladı. Gemimiz mültecilerin kurtarılması için rotasını değiştirerek ve limanda günlerce bekletilme tehlikesini göze alarak bu operasyonu gerçekleştirdi. İnsan hayatının her şeyden önde geldiğini bütün dünyaya göstermiş olduk" dedi.

 

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