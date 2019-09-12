İsmail Ertuğ’a AP’de önemli görev
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olarak 2009’dan bu yana görev yapan Türk kökenli Alman parlamenter İsmail Ertuğ (43), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu’nun yönetimine girdi.
AP’deki ikinci büyük siyasi grup olan S&D’nin icra heyetinde yer alacak olan Ertuğ, grubun 10 başkan yardımcısından biri olarak görev yapacak. İsmail Ertuğ, yaptığı açıklamada grubun kendisine yönelik destek ve güveninden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ertuğ, “Ana amacımız sosyal açıdan kabul edilebilir değişim sağlamak” dedi. AP’nin Ulaşım ve Turizm Komisyonu’nun yanı sıra Çin ile ilişkiler delegasyonun üyesi olan Ertuğ, on yıldır özellikle ulaşım sektörünü ilgilendiren önemli dosyalar üzerinde çalıştı. İsmail Ertuğ, AP’deki en kıdemli Türk kökenli üye konumunda. AP’de beş ülkeden dokuz Türk kökenli parlamenter var.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle