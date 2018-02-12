Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Ve açıkladılar... Çin Suriye denklemine dahil oluyor

    Ve açıkladılar... Çin Suriye denklemine dahil oluyor

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    12.02.2018 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Suriye’de 2011 yılından buyana devam eden iç savaşı uzaktan takip etmeyi tercih eden Çin, bundan sonraki süreçte aktif katılım göstereceğini ilan etti.

    Şam’da görevli Büyükelçisi Şi Tsanzin, Çin’in Suriye sürecine aktif katılım zamanı geldiğini ilan ederek, “Suriye’deki yıkıcı ihtilaflar ardından Çin’in bu ülkenin geleceğinde daha aktif rol oynamasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Suriye’nin yeniden inşa edilmesinde bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği yaparak her geçen günle daha ciddi katkıda bulunacağımızı düşünüyorum” dedi.

    Ve açıkladılar... Çin Suriye denklemine dahil oluyor

    Suriye ihtilafında uluslararası alanda Rusya ile birlikte hareket eden Çin, diğer taraftan ABD'nin tepkisini çekmemeye çalışıyor. BM Güvenlik Konseyinde Suriye ile ilgili 7 kritik oylamada Çin Halk Cumhuriyeti genelde çekimser oy kullanarak Rusya-ABD hesaplaşması dışında kalmayı tercih etmişti. Üç süper güç arasında Suriye’ye herhangi görünüm altında asker göndermeyen tek ülke Çin olmuştu

    Etiketler: Çin , Suriye , Şam
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri