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    İşlenmiş et paniği! Halkı uyardılar... Tek tek topluyorlar

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 13:48 | Son Güncelleme:

    Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, tüketime hazır halde bulunan bütün işlenmiş et ürünlerinin raflardan toplanmasını talep ederken, halktan işlenmiş etten kaçınmalarını istedi. Bakanlık, bir üründe salgın bir hastalığın izlerine rastlandığını açıkladı.

    Güney Afrika'da işlenmiş et konusunda halkta büyük panik yaratan bir açıklama yapıldı. 

    2 Mart tarihinden itibaren işlenmiş etlere ilişkin 948 vakanın tespit edildiği ifade edildi.

    'Polony' ismiyle bilinen ve Enterprise Food-Production  tarafından üretilen bir üründe yaşanan sorun nedeniyle halka tüm işlenmiş et ürünlerinden kaçınmaları talimatı verildi. 

    LISTERIA SALGINI NEDİR?

    Listeriosis, Listeria monocytogenes adlı bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur.

    Bu bakteri sularda ve kanalizasyonlarda bulunabilir, buralardan da hayvanlara geçebilir. Bakteri bu şekilde hayvanların gübreleriyle toprağa ve bu toprakta yetişen sebze ve meyvelere, çiğ süte, hayvan etine vs. bulaşabilir. Bu gıdalar tüketildiğinde Listeria bakterisi insana da bulaşmış olur.

     

     

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