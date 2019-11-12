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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
12.11.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

İslami Cihad'ın komutanlarından Ebu'l Ata'ya suikast

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İslami Cihad'ın komutanlarından Ebu'l Ata'ya suikast

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Gizli Servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlediğimiz saldırıda Gazze’de İslami Cihad'ın komutanı Beha Ebu'l Ata’yı hedef aldık." ifadesi kullanıldı.

Saldırıya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onay verildiği belirtilen açıklamada, "İslami Cihad'ın Gazze'deki faaliyetlerinin çoğunu fiiliyata geçiren Ebu'l Ata'nın saatli bir bomba gibi olduğu, İsrail vatandaşlarını ve askerlerini hedef alan operasyonlara doğrudan katıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Ebu'l Ata'nın ayrıca geçen yıl Gazze'den başlatılan sabotaj eylemlerinin çoğundan, 25 Ağustos 2019'da Sderot festival alanına roket atılması, aynı şekilde 1 Kasım 2019 tarihinde Sderot'a roket atılmasından" sorumlu olduğu dile getirildi.

KUDÜS SERİYYELERİ SUİKASTI DOĞRULADI

Kudüs Seriyyeleri ise yaptığı yazılı açıklamayla, Ebu'l Ata'nın saldırı sonucu öldüğü haberini doğruladı.

Açıklamada, İsrail'e deprem etkisi yaratacak bir karşılık verileceği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise Gazze'nin doğusunda Ebul'l Ata'ya yönelik saldırıda bir kadının daha öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

GAZZE’YE YAKIN BÖLGELERDE ROKET SİRENLERİ ÇALDI

Ebu'l Ata suikastının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakın yerleşim bölgelerinde roket sirenleri çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başta Aşdod kenti olmak üzere Gazze’ye yakın birçok bölgede roket sirenlerinin çaldığı ifade edildi.
Gazze’den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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