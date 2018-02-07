İslam okulu kararı bakanlığa havale

HOLLANDA Danıştayı, OCW’nin, Lahey’de bünyesinde dört okul bulunan Yunus Emre Vakfının yeni okul açma talebine, “kent ve çevresinde vakfın yeterli sayıda öğrenci bulamayacağı” gerekçesini yeterli bulmadı. Danıştay’dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın okulun açılacağı anlamına gelmediği, sadece OCW’nin okulun açılması ile ilgili yeniden karar alması anlamına geldiği bildirildi.

Yunus Emre Vakfı’nın başkanı Memduh Arslan, Danıştay’ın kararının hem olumlu hem de olumsuz olduğunu söyledi. Arslan, “Biz Danıştay’dan okulun açılması yönünde bir karar bekliyorduk ama karar tekrar bakanlığa verildi. Halbuki okulu açmak istediğimiz kent ve çevresinde çok sayıda Müslüman ilkokul öğrencisi var ve yaklaşık 110 ailenin talebi üzerine biz bu girişimde bulunduk” dedi.

ESKİ BAKAN İZİN VERMEMİŞTİ

Eski hükümetin OCW Müsteşarı Sander Dekker, 2016’da Naaldwijk kentinde okul açmak için başvuran Yunus Emre Vakfına, bölgede yeterli sayıda öğrenci bulamayacağı gerekçesiyle izin vermemişti. Yunus Emre Vakfı da bunun üzerine bakanlığı mahkemeye vermişti.

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı olan İslami okullar, diğer okullar ile aynı müfredata sahip. Ülke genelindeki 53 İslami eğitim veren okulda 12 bin 500 civarında öğrenci ders görüyor.

Söz konusu okullar, İslam kimliğine ve kültürüne bağlı olan ve uygulamada bu değerlere önem veren eğitim kurumları olarak biliniyor.