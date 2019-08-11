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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
11.08.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci

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İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci

İslam dünyası dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı'nı kutluyor. Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti.

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  • İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci
  • İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci
  • İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci
  • İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci
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Kurban Bayramı’nın ilk gününde 600 binden fazla Avustralyalı Müslüman, 200’den fazla cami ve mescitte bayram namazını kıldı.

Avustralya’da Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde faaliyet gösteren 19 caminin yanı sıra Türk kuruluşlarına ait camilerde, bayram namazını eda etmek isteyen binlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

ÇİN

Çin'in başkenti Pekin’deki kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen yediden yetmişe Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu. Caminin tıklım tıklım dolduğu bayram namazı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Namazın kılınmasının ardından kurbanlıklar görevliler tarafından kesildi.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bayram namazını kılmak için Başbakanlık binası önündeki alana gelen yüzlerce kişi seccadelerini meydana, caddelere ve çimenlere serdi.

Başmüftülük din görevlilerin günün anlam ve önemine ilişkin vaazların ardından konuşan ülkenin Başmüftüsü Maksatbek Toktomuşev, kurban etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Allah'ın, Kurban Bayramı'nı Müslümanlara verdiği en büyük hediyelerden birisi olduğunu vurgulayan Toktomuşev, "Bu büyük bayramdır. Mutluluk günüdür. Bugün Müslümanlar kalplere daha yakın olmalıdır. Birbirine hediye etmeli. Birbirini affetmeli. Eğer birisi doğru bir şey yapmıyorsa sabır edilmeli. Birliğini korumalıdır." dedi.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te binlerce insan bayram namazı için sabah erken saatlerde camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen ve üzerine Hazret Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazı hutbesini, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Abdulaziz Mansur okudu.

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