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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.04.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

İskoçya'dan yeni bir bağımsızlık referandumu isteği

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İskoçya'dan yeni bir bağımsızlık referandumu isteği

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması durumunda mayıs 2021'de yapılacak seçimler öncesi yeni bir bağımsızlık referandumuna gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sturgeon, İskoç parlamentosunda yaptığı konuşmada, mevcut parlamentonun görev süresi içerisinde "Brexit ile bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak İskoçya'nın geleceği arasında bir tercih sunulmasına ihtiyaç olduğunu" belirtti.

Bunun için 2019 bitmeden gerekli yasal adımı atacaklarını söyleyen Sturgeon, "İskoç hükümetinin, bu parlamento döneminde halka bağımsızlık konusunda bir tercih yapma seçeceği sunulmasını sağlamak için harekete geçeceğini teyit edebilirim." dedi.

Bunun için İngiltere'nin onayını almalarına gerek olmadığını savunan Sturgeon, AB ile yakın bir ilişki kurmanın İskoçya'nın çıkarlarına olduğunu belirterek, "Westminster hükümet sistemi, (Birleşik Krallık sistemi), İskoçya'nın çıkarlarına hizmet etmiyor." diye konuştu.

300 yılı aşkındır İngiltere'nin parçası olan İskoçya, 2014 referandumunda bağımsızlığı yüzde 45'e karşılık yüzde 55'le reddetmişti.

2016'da yapılan Brexit referandumunda Birleşik Kralık'ta genel olarak "evet" oyu çıksa da İskoçya halkı AB'de kalınması yönünde görüş bildirmişti.

İskoçya'da bir sonraki genel seçimler mayıs 2021'de yapılacak.

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