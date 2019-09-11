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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
11.09.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

İskoçya mahkemesi İngiltere Parlamentosu'nun askıya alınmasını hukuk dışı buldu

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İskoçya mahkemesi İngiltere Parlamentosu'nun askıya alınmasını hukuk dışı buldu

İskoçya'nın yönetim merkezi Edinburgh'da yapılan bir başvuruyu ele alan mahkeme, Başbakan Boris Johnson'un Parlamento'yu yeni yasama yılından önce 5 hafta süreyle askıya alma kararını hukuka aykırı buldu.

Farklı partilerden milletvekilleri tarafından mahkemeye götürülen başvuruda hükümetin Parlamento'yu askıya alma kararının hukuk dışı ve anti demokratik olduğu söyleniyordu.

İskoçya'nın en yüksek mahkemesinde üç yargıçtan oluşan heyet, hukuk dışılık iddiasının yerinde olduğuna karar verdi.

Kararda, parlamemntonun askıya alınmasının 'yok hükmünde' olduğu da ifade edildi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma yetkisi bulunmuyor ve bu nedenle kararın Parlamento'nun faaliyetlerini askıya alan kararın iptalini sağlaması söz konusu olmayacak

Kararın gelecek hafta salı günü İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne gitmesi bekleniyor.

İngiltere hükümeti, Parlamento'nun askıya alınmasının politik bir karar olduğunu ve hukukun alanına girmediğini savunuyor.

İngiltere Parlamentosu'nun İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını düzenleyen bir anlaşma için tanınan sürenin dolmasına yani 31 Ekim tarihine çok az bir süre kala adet olduğundan çok daha uzun bir süre kapatılması kararı muhalefet partileri, hatta Muhafazakar Parti'nin kendi içinden eleştiler almıştı.

Boris Johnson hükümeti, parlamentoyu 15 Ekim'e kadar askıya alan kararı Kraliçe II. Elizabeth'e onaylatmış ve bu haftadan itibaren parlamento oturumlarına 5 haftalık zorunlu ara verilmişti.

Hem İngiltere'nin AB'de kalmasından yana olan milletvekilleri hem de AB'den anlaşmasız çıkışa karşı çıkan vekiller hükümetin kararını parlamentoyu susturmak olarak yorumlamış ve Boris Johnson'a tepki, göstermişti.

Birleşik Krallığın AB'de kalmasından yana olan İskoç Ulusal Partisi milletvekili Joanne Cherry, parlamentonun askıya alınması kararını İskoçya'da mahkemeye taşıyan isimdi.

Ancak hakim Lord Doherty, Johnson'ın kararının kanunlara uygun olduğu hükmüne varmıştı. Temyiz mahkemesi ise bu kararı bozarak askıya alma kararının hukuksuz olduğu hükmüne vardı.

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