İskoçya mahkemesi İngiltere Parlamentosu'nun askıya alınmasını hukuk dışı buldu
İskoçya'nın yönetim merkezi Edinburgh'da yapılan bir başvuruyu ele alan mahkeme, Başbakan Boris Johnson'un Parlamento'yu yeni yasama yılından önce 5 hafta süreyle askıya alma kararını hukuka aykırı buldu.
Farklı partilerden milletvekilleri tarafından mahkemeye götürülen başvuruda hükümetin Parlamento'yu askıya alma kararının hukuk dışı ve anti demokratik olduğu söyleniyordu.
İskoçya'nın en yüksek mahkemesinde üç yargıçtan oluşan heyet, hukuk dışılık iddiasının yerinde olduğuna karar verdi.
Kararda, parlamemntonun askıya alınmasının 'yok hükmünde' olduğu da ifade edildi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma yetkisi bulunmuyor ve bu nedenle kararın Parlamento'nun faaliyetlerini askıya alan kararın iptalini sağlaması söz konusu olmayacak
Kararın gelecek hafta salı günü İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne gitmesi bekleniyor.
İngiltere hükümeti, Parlamento'nun askıya alınmasının politik bir karar olduğunu ve hukukun alanına girmediğini savunuyor.
İngiltere Parlamentosu'nun İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını düzenleyen bir anlaşma için tanınan sürenin dolmasına yani 31 Ekim tarihine çok az bir süre kala adet olduğundan çok daha uzun bir süre kapatılması kararı muhalefet partileri, hatta Muhafazakar Parti'nin kendi içinden eleştiler almıştı.
Boris Johnson hükümeti, parlamentoyu 15 Ekim'e kadar askıya alan kararı Kraliçe II. Elizabeth'e onaylatmış ve bu haftadan itibaren parlamento oturumlarına 5 haftalık zorunlu ara verilmişti.
Hem İngiltere'nin AB'de kalmasından yana olan milletvekilleri hem de AB'den anlaşmasız çıkışa karşı çıkan vekiller hükümetin kararını parlamentoyu susturmak olarak yorumlamış ve Boris Johnson'a tepki, göstermişti.
Birleşik Krallığın AB'de kalmasından yana olan İskoç Ulusal Partisi milletvekili Joanne Cherry, parlamentonun askıya alınması kararını İskoçya'da mahkemeye taşıyan isimdi.
Ancak hakim Lord Doherty, Johnson'ın kararının kanunlara uygun olduğu hükmüne varmıştı. Temyiz mahkemesi ise bu kararı bozarak askıya alma kararının hukuksuz olduğu hükmüne vardı.
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