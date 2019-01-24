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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: EPA
24.01.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

İskoçya eski başbakanı Salmond gözaltına alındı

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İskoçya eski başbakanı Salmond gözaltına alındı

İskoçya eski bölgesel başbakanı Alex Salmond, hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İskoç polisi, 64 yaşındaki Salmond'ın hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili bugün gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılacağını bildirdi.

Salmond'a yönelik 2 kadın tarafından 2013 yılına dayanan cinsel taciz suçlaması bulunuyordu. İskoç hükümeti iddialarla ilgili gizli soruşturma yürüterek sonuçları geçen yıl polise iletmişti.

Salmond ise hükümet soruşturmasının yürütülme şekline karşı dava açmış ve kazanmıştı.

İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) 1990-2000 ve 2004-2014 yıllarında liderliğini yapan Salmond, 2007-2014 yıllarında İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanlığını yürütmüştü.

Salmond, Bölgesel Başbakan olarak İskoçya'yı 2014'deki bağımsızlık referandumuna taşımıştı.

Referandumda halkın yüzde 55,3'ü İngiltere ile birlikten yana oy kullanmıştı.

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