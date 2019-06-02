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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İskender füzesi sevkiyatı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
İskender füzesi sevkiyatı

Suriye’de büyük bölümü muhalifler ile terör örgütü El Kaide bağlantılı HTŞ’nin denetimindeki İdlib vilayetinde çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, Rusya’nın Suriye’ye yeni silah sevkıyatı dikkat çekti.

Rus “News.ru” haber sitesinin aktardığına göre, Moskova yönetimi, Lazkiye vilayetindeki Hmeymim Hava Üssü’ne AN-124 nakliye uçakları ile önceki gün karadan karaya taktik “İskender-M” füzeleri taşıdı. Şam yönetimine yakın yayınlar da füze adını vermeden sevkiyatın gerçekleştiğini yazdı. Sayısı belli olmamakla birlikte birkaç füze sisteminin Suriye’ye getirildiği belirtiliyor. Ateş gücü çok yüksek olan İskender-M füzelerinin Suriye’ye konuşlandırılması askeri gözlemcilerin dikkatini çekti. Zira bu füzeler 500 kilometre menzilli ve gelişmiş atış kontrol sistemleriyle keskin nokta atışı yapabiliyor.

DENEME AMAÇLI MI

Bazı uzmanlar, bu füzelerin Esad rejiminin İdlib’e yönelik saldırılarında kullanılabileceğini söylerken, diğer analistler Kremlin’in bu sistemleri test amaçlı Suriye’ye göndermiş olabileceğini öne sürdü. Bu ikinci görüşü savunanlar, Rusya’nın bu füzeleri Avrupa’da NATO’ya karşı konuşlandırmadan önce Suriye’de deneme niyetinde olduğunu belirtiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov önceki gün yaptığı açıklamada, “Bu bölgede (İdlib) ateşkesi sağlamalıyız. Hmeymim ve İdlib dahil olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması gerekiyor” demişti. 

BİLGİ NOTU:

Savunma kalkanlarına yakalanmadığı iddia edilen İskender füzelerinin menzili taşıdıkları savaş başlığına göre 280 km ile 480 km arasında değişiyor.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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