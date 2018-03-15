İşkenceli özgeçmiş
ABD Başkanı Trump’ın önceki gün Dışişleri Bakanlığı’na Tillerson yerine CIA Başkanı Pompeo’yu, bu istihbarat kuruluşunun başına da Gina Haspel’ı aday göstermesinin yankıları sürüyor. Haspel’ın işkence, kötü muamele gibi sorgu tekniklerini benimsemesi tartışmaları alevlendiriyor.
AMERİKAN New York Times (NYT) gazetesi, Mike Pompeo’nun yardımcısıyken CIA Direktörlüğü’ne ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen 61 yaşındaki Gina Haspel’ı mercek altına aldı. Merkezi Haberalma Teşkilatı’na 1985 yılında katılan Haspel, bu teşkilatın Orta Avrupa bürosunda görev aldı. Türkiye ve Orta Asya ülkelerinde uzun süre çalıştı.
KEDİ GÖZÜ PROGRAMI
Gina Haspel, 2001’deki 11 Eylül Terör Saldırıları’nın ardından Tayland’da 2002 yılında terör örgütü El Kaide üyelerine yönelik “Kedi Gözü” adı verilen kayıtdışı gizli tesislerde yürütülen işkenceli sorgu metotlarının sorumlusu oldu. Tayland’da El Kaide şüphelisi Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri’nin sorgusunda yapılan işkenceler ile gündeme geldi. Bu gizli sorgu tesisinin Aralık 2002’de kapatılmasının ardından Gina Haspel, ABD’nin başkenti Washington’ın hemen dışındaki Terörle Mücadele Merkezi’ne geri döndü.
YÜKSELEN YILDIZ
NYT’ye göre Haspel, kariyerini şekillendiren gizli yakalama, tutuklama ve sorgulama programına katılmaya istekli oldu. CIA tarihinin bu karanlık dönemi gün yüzüne çıkana kadar Haspel, yükselen bir yıldızdı. Demokrat Obama yönetiminin yerini Trump hükümetine bırakmasının ardından Gina Haspel, yeniden CIA’de göreve getirilerek Pompeo’nun yardımcılığına atandı. NYT, Haspel’ın şimdi Amerikan Senatosu’nun işkence hakkında ne düşündüğünü de kapsayan önemli sorularıyla karşı karşıya kalacağına dikkat çekti. Oturumda Haspel’a “waterboarding” gibi suda boğulma hissi veren işkence yöntemlerinin yeniden yürürlüğe konmasını destekleyip desteklemediğinin sorulması da bekleniyor.
KAYITLARI SİLEN EKİP
Haspel ile ilgili bir başka tartışmalı konu da 2005 yılında “waterboarding” işkencelerinin kaydedildiği video kayıtlarının yok edilmesine onay veren ekipte yer almasıydı. Bu talimatı CIA’in gizli operasyonlar başkanı Jose Rodriguez vermişti. Rodriguez’in personel sorumlusu olan Gina Haspel, CIA yetkililerine göre bu kararın güçlü bir destekçisiydi. NYT’nin görüşüne başvurduğu eski Amerikalı istihbaratçılara göre Senato tarafından onaylandığı takdirde CIA Direktörlüğü Gina Haspel’ın kariyerindeki en zor görev olacak.
TRUMP, TİLLERSON’I ÜÇ SAAT SONRA ARAMIŞ
Amerikan New York Times’a göre ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bir yardımcısının cep telefonunda Başkan Trump’ın tweet’ini göstermesi sonrasında görevden alındığını öğrenmiş. Donald Trump, ancak üç saat sonra Tillerson’ı telefonla aramış. 31 Mart 2018 gece yarısına kadar görevde olacağını belirten Bakan Rex Tillerson, ekibinin kalmaya devam edecek olmasından memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.
‘POMPEO’NUN TRUMP’A ETKİSİ DAHA FAZLA OLABİLİR’
Mike Pompeo’nun ABD Dışişleri Bakanlığı’na aday gösterilmesi Washington’ın geleneksel müttefikleri ile Rusya ve İran gibi ülkelerde de değerlendiriliyor. Beklentiler ve tepkiler şöyle:
Reuters’a göre bazı AB diplomatları, Pompeo’nun Tillerson’a göre Trump üzerindeki etkisinin daha fazla olmasının bir şans olabileceği görüşünde. Adı açıklanmayan bir AB diplomatı, “Eğer Pompeo şahinse, o zaman aslında bu Trump’ın politikalarının tasdikidir. Umarım, Tillerson’ın sahip olmadığı yetkiye o sahip olacak” dedi.
RUSYA’DAN İLK YORUM
Mike Pompeo’nun aday gösterilmesine Rusya’dan da tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington ile ilişkilerin daha da bozulmasını beklemediklerini, ancak daha yapıcı ve ılımlı bir yaklaşım olması konusunda her zaman umutları olduğunu söyledi.
İRAN: ABD’NİN İÇ MESELESİ
Mike Pompeo’nun sert tavır takınılmasını savunduğu İran’dan da açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD yönetimindeki değişikliklerin Washington’ın iç meselesi olduğunu belirtti. Pompeo’nun İran karşıtı söylemlerinin hatırlatılması üzerine Kasımi, “ABD yönetimindeki değişikliklerin yeni olmadığını, İran için ABD’nin küresel politikalarının ve Tahran’a yönelik yaklaşımlarının önemli olduğunu” ifade etti.
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