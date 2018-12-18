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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BBC Türkçe Fotoğraf: AP IMAGES
18.12.2018 - 17:37, Son Güncelleme:

İşkence edilen papağan 'Kuşların Einstein'ı

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İşkence edilen papağan 'Kuşların Einstein'ı

Yemekteyiz ve MasterChef yarışmalarında yer alan Murat Özdemir'in dün sosyal medyada paylaştığı videoda bir gri papağana yaptığı işkence büyük tepki çekmiş, Özdemir gözaltına alınmasının ardından da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Murat Özdemir'in işkencesine maruz kalan papağan, dünyanın en zeki kuş türlerinden birisi olarak bilinen Afrika Gri Papağanı.

Avusturya'da yapılan bir araştırma, ileri zekası nedeniyle "Kuşların Einstein'ı" olarak da adlandırılan gri papağanlarının üç yaşındaki bir çocuğun muhakeme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koymuştu.

Viyana Üniversitesi'ndeki araştırma, altı gri papağanla yapılmış ve biri boş, diğeri cevizle dolu iki teneke kutu kullanılmıştı.

Araştırmacılar teneke kutuları papağanların önünde salladığında papağanlar, cevizle dolu teneke kutudan gelen sesi ayırt etmeyi başarmış ve dolu kutuyu bulabilmişti.

Uzmanlara göre hayvanlar cevizle ses arasında bağlantı kurmayı başarmışlardı.

Hayvanların muhakeme yeteneklerinden emin olmak isteyen uzmanlar deneyi başka bir şekilde de tekrarladı.

Araştırmacılar bu kez bileklerine sallama sesi çıkaran minik cihazlar taktı. Sağ elle boş kutu sallanırken sol elden dolu kutu sesi çıkarıldı.

Kuşlar bu şaşırtmacaya rağmen, sadece görsellik ya da sese göre karar vermeden, ikisi arasındaki doğru bağlantıyı kurarak her defasında dolu kutuyu buldu.

PRİMATLARDAN SONRA BİR İLK

Araştırmacılar, birçok kişinin bu deneyi etkileyici bulmayabileceğini ancak sonucun primatlar dışında soyut ya da çıkarımsal muhakeme yeteneği olan tek hayvanın gri papağanlar olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

İnsanlar, bu tür bir bağlantıyı üç yaşına geldiklerinde kurabiliyor.

PAPAĞAN ALEXA'DAN ÜZÜM, AMPUL VE UÇURTMA SİPARİŞİ VERDİ

Bu arada İngiltere'de yine bir Afrika gri papağanı, Amazon'un sanal asistanı Alexa'dan sesli talimatla kavun, üzüm, brokoli, dondurma, ampul ve uçurtma siparişi vermişti.

Rocco adlı papağanın sahibi, hayvanın kavun, üzüm, brokoli ve dondurmayı sevdiğini ancak ampul ve uçurtma siparişini verdiğini anlayamadığını söylemişti.

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