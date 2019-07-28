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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: Reuters
28.07.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

İskandinavya'da hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı

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İskandinavya'da hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı

Avrupa'da kıta genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası Norveç ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinin en kuzey noktalarına da ulaşarak bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar dayanmasına yol açtı.

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  • İskandinavyada hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı
  • İskandinavyada hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı
  • İskandinavyada hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı
  • İskandinavyada hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Norveç'in kuzeyinde yer alan Laksfors kentinde en yüksek hava sıcaklığı 35.6 derece olarak ölçüldü.

Sıcağa pek alışkın olmayan Norveç'te ülkenin güney bölümünde gece sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde seyrediyor.

1970 yılındaki sıcaklık rekorunun tazelendiği ve büyük bir kısmının Kuzey Kutup Dairesi içerisinde yer aldığı ülkede tropikal geceler etkili oluyor.

Norveç Meteroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada geçtiğimiz cumartesi günü Norveç'in 20 farklı bölgesinde hava sıcaklığının 20 derecenin hiç altına inmediği bildirildi.

İSVEÇ'TE 71 YILLIK SICAKLIK REKORU KIRILDI

Norveç'in yanı sıra İsveç'de de ülkenin en kuzey noktalarında bile aşırı sıcaklar etkili oluyor.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Markusvinsa kentinde dün hava sıcaklığı 34.8 derece olarak ölçülerek 1948 yılından bu yana ülkenin kuzeyinde ölçülen en yüksek ısı olarak kayda geçti.

Norveç'te olduğu gibi İsveç'te de tropikal geceler adı verilen sıcak hava fenomeni etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının yılın yalnızca birkaç günü 30 derecenin üzerine çıktığı ülkede, kuzey bölgelerdeki yüksek ısı ortalamanın çok üzerinde olarak değerlendiriliyor.

İsveç Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı sıcakları sebebiyle ülkenin birçok bölgesinde 15 Ağustos itibariyle su sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.

FİNLANDİYA'DA SU ARAYAN GEYİK UYARISI

Aşırı sıcakların etkili olduğu bir diğer İskandinav ülkesi olan Finlandiya'da polis, sürücüleri içecek su arayan geyikler konusunda uyardı.

Dünya Meteoroloji Örgütü geçtiğimiz perşembe günü aşırı sıcak hava dalgasının atmosfer akımları sebebiyle Avrupa kıtasından Grönland'a kadar ulaşabileceği ve bu sebeple hızlı buz ve kar erimeleri olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Danimarka Meteoroloji Müdürlüğü, sıcak hava dalgası sebebiyle oluşacak erimenin 2012 yılındaki rekoru kırabileceğini belirtmişti.

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