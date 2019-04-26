İskandinav Hava Yolları pilotları greve gitti
İskandinav Hava Yollarında pilotlar, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve gitti.
Danimarka basınında yer alan haberlere göre, Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortaklığının bulunduğu İskandinav Hava Yollarında, gece geç saatlere kadar süren toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, şirketin bu ülkelerdeki pilotları greve gitti.
İskandinavya genelinde bin 400 pilotun katıldığı grev dolayısıyla 673 sefer iptal edilirken, yaklaşık 72 bin yolcu grevden etkilendi.
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