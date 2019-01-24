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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
24.01.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

'İşime yakın olsun' dedi ABD'nin en pahalı evini aldı

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'İşime yakın olsun' dedi ABD'nin en pahalı evini aldı

ABD’nin en pahalı evi 238 milyon dolara iş adamı Ken Griffin tarafından satın alındı.

ABD’nin New York kentinde “dünyanın en pahalı evi” olarak inşa edilen 238 milyon dolarlık çatı katını Citadel Hedge Fonu’nun kurucusu iş adamı Ken Griffin satın aldı. New York'un kalbinde, 220 Central Park South’da yapımı devam eden çatı katının 2 bin 230 metrekareden az olmayacağı belirtiliyor. Yapımı devam eden binanın 79’uncu katında yaşayacak olan Griffin, New York’un tüm manzarasına hakim olabilecek. Griffin geçen hafta da Londra’da 122 milyon dolara bir ev satın almıştı.

9.9 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Citadel sözcüsü evin satın alındığını doğrularken Griffin’in uzun süredir 426 Park Avenue adresindeki işine yakın bir ev alma arzusunda olduğunu açıkladı. Forbes’ın listesine göre Griffin’in 9,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 45’inci insanı konumunda bulunuyor.

ABD'deki evsizlere destek veren bir derneğin başkanı avukat Philip Mangano ise satış için, “Vay canına, birkaç banyosu vardır herhalde” ifadeleriyle şaşkınlığını belirtti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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