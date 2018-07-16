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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
DW Türkçe
16.07.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İsim verdiler... ABD 30 ülke için 'rakibimiz' dedi!

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İsim verdiler... ABD 30 ülke için 'rakibimiz' dedi!

ABD Başkanı Donald Trump CBS Televizyonu'na verdiği demeçte, 28 ülke üyesi bulunan Avrupa Birliği, Rusya ve Çin'i "rakip" diye tanımladı. Televizyonun "Face the Nation" programına katılan Trump, "Bakış açıma göre ABD'nin birçok rakibi var" dedi. Trump AB ile yaşanan ticaret savaşına atıfta bulunarak, "AB, ABD'nin rakibi" dedi.

Trump, AB'ye yönelik bu söylemine "Avrupalıların adaletsiz ticaret uygulamaları"nı gerekçe gösterdi. Trump söyleşide Almanya'yı da eleştirerek, "Almanya NATO içinde savunmaya yeterince katkı sağlamıyor. Aynı anda Almanya Rusya'ya enerji satıyor. Almanya kasasına milyonlar akıtırken, ABD Almanları koruyor" dedi.

Pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, Rusya ile ilişkilere de değindi. Trump, "Birbirimizle iyi geçinebileceğimizi düşünüyorum" dedi. İki ülkenin "dost mu yoksa düşman mı" olduğu konusunda açıklama yapmak için henüz erken olduğunu belirten ABD Başkanı, şu anda Rusya ile ABD'nin "rakip" olduğunu söyledi. Ancak Trump, ABD, İngiltere ve diğer ülkeler için Rusya ve Çin gibi ülkeler ile iyi ilişkiler içinde olmasının önemli olduğunu kaydetti. Trump CBS kanalına yaptığı açıklamada Putin'le görüşmesinden beklentilerinin "düşük" olduğunu ifade etti.

ABDden Avrupalı şirketlerin İran talebine ret
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TRUMP YENİDEN ADAY

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada ise 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu. "Niyetim yeniden aday olmak" diyen Trump, aday olmasını "herkesin istediğini" ifade etti. ABD Başkanı, rakipsiz olduğunu da sözlerine ekleyerek, Demokratlar arasında da kendisini alt edebilecek bir isim görmediğini belirtti. Trump, "Hepsini tanıyorum ve hiç kimse görmüyorum" şeklinde konuştu.

 

 

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