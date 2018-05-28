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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.05.2018 - 20:07, Son Güncelleme:

İsim sorununda sona doğru: "Biz bitirdik"

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İsim sorununda sona doğru: "Biz bitirdik"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesiyle Makedonya arasındaki "isim sorununa" ilişkin Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmelerin tamamlandığını, bundan sonra müzakerelerin teknik heyetler düzeyinde devam edeceğini söyledi.

Brüksel'de, AB Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonunda Yunan gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocias, Yunanistan ve Makedonya dışişleri bakanlarının, başbakanlarının kendilerine verdiği görevi yerine getirdiğini ifade ederek "Biz bitirdik, şimdi söz başbakanlarda." dedi.

Kocias, "Bugün, belki yarın uzmanlar düzeyinde teknik ve hukuki meseleler müzakere edilecek. Bunlar çözülmesi gereken konular. Bunlar açıklığa kavuşturulduğunda, dışişleri bakanları düzeyinde oluşturulan metinler iki başbakana sunulacak ve onlar da aralarında konuşarak nihai anlaşmaya varacaklar." ifadelerini kullandı.

GÖZLER BAŞABAKANLARDA

Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da Yunan Haber Ajansına (ANA-MPA) yaptığı açıklamada, "İsim meselesiyle ilgili müzakerelerde son aşamaya gelindi." diyerek görüşmelerin teknik düzeyde sürdüğünü ve bu hafta içerisinde Yunanistan ve Makedonya başbakanları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan, Yunan medyasında yer alan haberlerde, Brüksel öncesinde ABD'de temaslarda bulunan Kocias'ın, bugün Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edileceği, yarın da Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geleceği bildirildi.

"MAKEDONYA İLİNDEN CUMHURİYETİ" ÖNERİSİ

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 20 Mayıs'ta Yunanistan ile yaşadıkları isim krizini çözmek için "Republika İlindenska Makedonija" (Makedonya İlinden Cumhuriyeti) ismini önermişti. Zaev, "Republika Ilindenska Makedonija, Yunanistan ile olası uzlaşma ismidir. İngilizce Republic of Ilinden Macedonia, Arnavutça Republika Ilinditase e Maqedonise" demişti.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti. 

 

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