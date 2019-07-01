İsim krizi üç saat gecikmeye neden odu
Avrupa Birliği liderleri, önümüzdeki beş yıllık dönemde birlik kurumlarını yönetecek isimleri belirlemek için Brüksel’de bir araya geldiler.
Haftalardır üye ülkeler arasında derin görüş ayrılıkları yaşanmasına neden olan isimlerin belirlenmesi süreci bu kez tam bir krize neden oldu. Üçüncü kez düzenlenen zirve, hem siyasi gruplar hem de üye ülkeler arasındaki sorunların aşılamaması nedeniyle üç saate yakın gecikmeyle başladı.
Zirve öncesinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in tavrını esnetmesinin de etkisiyle merkez sağın (EPP) adayı Alman Manfred Weber’in AB Komisyonu Başkanı olamayacağı neredeyse kesinleşmiş ve merkez solun adayı Hollandalı Frans Timmermans’ın adı öne çıkmıştı.
Merkel’in esnekliğine rağmen EPP üyesi bazı liderlerin bu senaryoya karşı çıkması ise hesapları karıştırdı. Masadaki hiçbir isim üye ülkelerden ve Avrupa Parlamentosu’ndan yeşil ışık alacak desteği elde edemeyince zirve daha ilk saatlerinde tıkandı.
İlerleyen saatler ise oldukça gergin pazarlık ve tartışmalara sahne oldu.
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