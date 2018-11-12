İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30 bin euro yatırılınca olanlar oldu
Belçika'da çelik fabrikasında çalışan işçilerin banka hesaplarına yanlışlıkla 30 bin euro ek ödeme yatırıldı.
BBC'nin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Thy-Marcinelle'de çalışan işçilerin hesaplarına ek ödeme olarak 100 euro yerine 30 bin euro geçildi.
Hafta sonuna hoş bir sürprizle başlayan işçilerden bazıları durumdan şüphelenirken, bazıları ise talih kuşu olarak gördükleri parayla borçlarını ödedi, birkaçı da kumar oynadı.
Thy-Marcinelle'de çalışan 230 işçiden kaçına yüklü ek ödeme yapıldığı bilinmiyor. Şirket, yatırılan parayı geri istiyor.
Çelik fabrikasında işçilerin aylık kazançlarının ortalama bin 600 euro olduğu ifade ediliyor.
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