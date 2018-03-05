İş hayatında nasıl başarılı olunur

KÖLN’deki bir otelde ‘İş yaşamında nasıl başarılı olunur?’ başlığı altında üçüncü kez düzenlenen etkinlikte, iş kadınları ve akademisyenler başarı hikayelerini anlatıp birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Avrupa’da elde ettikleri başarıda, şirketlerinde görev alan kadınların çok büyük emeği olduğunu belirtti. Şahin, “Ne iş yaparsanız mutlaka kendinize güvenin. Hangi işi yaparsanız yapın mutlaka severek yapın. İş disiplinini asla elden bırakmayın. İş arkadaşlarınıza güvenin. Hem Alman hem Türk kültüründen yararlanın. Başarıda her iki kültürün çok büyük önemi var” dedi.

Toplantının sonunda Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve etkinliğe destek veren iş kadınlarına birer plaket takdim edildi.