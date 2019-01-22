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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
22.01.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

İş başvurusunda bulunan Türk’ten ’Türkçe bildiğine dair belge’ istendi

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İş başvurusunda bulunan Türk’ten ’Türkçe bildiğine dair belge’ istendi

Kıbrıslı Türk Deniz Birinci, Rum Dışişleri Bakanlığı’na iş başvurusunda bulunduğunu, kendisinden ’Türkçe bildiğine dair belge’ istendiğini iddia etti.

Deniz Birinci, Rum Dışişleri Bakanlığı bürokratlarına, "Ben Türk'üm, anadilim Türkçe, nasıl kanıtlayacağım?" diye sorduğunu, kendisine "Türkçe bildiğinizi kanıtlamak için sınava girmeniz gerekir" yanıtı verildiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN DANIŞMANIYDI

Daha önce bağımsız olarak Rum tarafında Avrupa Parlamentosu milletvekilliği seçimlerine de aday olan Deniz Birinci, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açtığı ’ateşe’ münhaline başvurdu. Bir dönem KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da özel danışmanı olan Birinci, başvurudan sonra gerekli sınavlara girdi.

Birinci, sonav sonrası yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu;

’TÜRKÇE BİLDİĞİNİZİ KANITLAYIN’

"Ataşe pozisyonu için sınava çağrıldım. Gece gündüz perişanlık içinde çalıştım. Kıbrıs Sorunu, Avrupa Birliği, Dilbilgisi, Kıbrıs Tarihi ve Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler ve İngilizce konularında herhangi bir şey soru olarak önüne gelebilir. Gece gündüz otur oku çalış, küçük çocuğunun değerli vaktinden çal, hazırlan gir sınava. Şaka gibi. Sonra mülakat günü gelsin ve karşısına çıktığın siyah takım elbiseli adamlardan oluşan seçici kurul sana sorsun; ’Deniz hanım, lisan yeterlilik belgenizi de yanınızda getirdiniz mi?’ Tabii, ’buyrun, bu Fransızca için, bu da İtalyanca’ ’Yok biz bunu sormuyoruz. Biz Türkçe bildiğinize dair kanıt istiyoruz sizden’ Ben gene şok. ’Efendim?, şaka yapıyorsunuz herhalde’. ’Hayır çok ciddiyiz, başvurunuzda öyle bir belge göremedik. Dolayısıyla biz sizinle malesef bu mülakatı gerçekleştiremeyeceğiz.’ "

’TÜRKÇE BENİM ANADİLİM’

Yetkililerin kendisine "Türkçe bildiğinizi kanıtlamadığınız için sınava mülakatı sizinle yapamayız" dediğini belirten Birinci şöyle devam etti;

"Bir kere Türkçe benim anadilim. İkincisi siz beni geçen hafta 14 saatlık bir sınava soktunuz, Türkçe dilinde. Üçüncüsü, eğer kriterleri yerine getirmiyorsaydım beni niye bu kadar uğraştırdınız? Dördüncüsü, nerede yazardı Türkçe bildiğime dair belge getirmem gerektiği Beşincisi ne belgesi bu? Peki ne gibi bir kanıttı sizin istediğiniz, ’Türkiye’den üniversite diploması işimizi görürdü. Amerika’dan mezunum malesef’ dedim, ’Üzgünüz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabilmek için Türkiye’de üniversite okumuş olmanız gerekiyordu’ cavabını aldım."

Birinci, yapılan sınavlar sonucunda da, gerekli puanları alamadığı için sınavı da geçemediğini söyledi.

 

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