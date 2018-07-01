Irkçılığa karşı formalı duruş
Türk asıllı oyuncu Jimmy Durmaz’a yapılan hakaret sonrasında Durmaz’ın formasını giyip ırkçılığa tavır koyan İsveç Spor Bakanı Annika Strandhall: “Ayağa kalkıp nasıl bir toplum istediğimizi söylemek bizim sorumluluğumuz.”
RUSYA’da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası’ndaki F Grubu ikinci maçında Almanya, İsveç’i Toni Kroos’un 90+5’te attığı frikik golüyle 2-1 mağlup etmişti. Frikik öncesi faule neden olan İsveç’in 29 yaşındaki futbolcusu Jimmy Durmaz, maç sonrası sosyal medya hesabında taraftarların tehditlerine maruz kalmıştı.
MARDİN’DEN İSVEÇ’E GÖÇ ETMİŞ
Türkiye’den göç etmiş Mardinli Süryani bir aileye mensup, İsveç doğumlu Durmaz’ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, ırkçı söylem ve ölüm tehditleri içeren 3 bine yakın yorum yapıldı. Bunun üzerine Meksika maçı öncesi Meclis’e Jimmy Durmaz’ın İsveç Milli Takımı’nda giydiği 21 numaraları formasıyla giden İsveç Spor Bakanı Annika Strandhall, fotoğrafını da ‘Günün kıyafeti’ başlığıyla resmi Twitter hesabından paylaştı. Annika Strandhall’ın bu hareketi takipçilerinden büyük destek gördü.
BAKANDAN DURMAZ’A FORMALI DESTEK
Meclis’te de takım elbisenin altına giydiği İsveç Milli Takımı forması ile konuşma yapan Annika Strandhall, ardından “Ben bir İsveçliyim ve bayrağımı gururla üzerimde taşıyorum. Dünya Kupası’na katılarak bize büyük sevinç yaşatan harika insanlara teşekkür etmek istiyorum. Biz İsveç olarak bir bütünüz... Irkçılık iğrenç!” diyerek Jimmy Durmaz’a destek verdi. İsveç Futbol Federasyonu Durmaz’ın sosyal medya hesabına ölüm tehditleri yazanların cezalandırılmaları için suç duyurusunda bulundu.
‘BİRBİRİMİZE KARŞI NAZİK OLMALIYIZ’
İsveç Spor Bakanı Annika Strandhall yaşananlarla ilgili Hürriyet’e, “İsveçli oyuncuların ırkçılık ve nefrete karşı tavır göstermesinden gurur duyuyorum. Jimmy Durmaz örneğindeki duruşum, ayağa kalkıp nasıl bir toplum istediğimizi söylemek bizim sorumluluğumuz. Duyduğum kadarıyla hem kendisi hem de takım yalnızca benim değil bu ırkçılığa karşı ayağa kalkan tüm İsveçlilerin davranışını takdir etti” dedi.
Bakan Strandhall, sporda ırkçılıkla mücadelenin antrenman sahaları ve giyinme odalarında başlaması gerektiğine dikkat çekti:
“Bazı spor dallarında çok fazla ‘sert adam’ imajıyla karşılaşıyoruz. Oysa her çeşit insanı bir araya getirmenin böylesine büyük spor müsabakalarından daha iyi bir yolu yok. Öncelikle sporda ırkçılık konusunu kapsamlı bir şekilde masaya yatırmalıyız. Bu tartışmalar sporcular henüz gençken antrenman sahaları ve giyinme odalarında başlamalı. Şu an İsveç’te bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ancak ırkçılığa karşı henüz ilköğretim çağında beden eğitimi derslerinde de bununla ilgili farkındalık çalışmaları yapılmalı. Bununla birlikte biz yetişkinler de birbirimize karşı daha nazik bir tonda olmalıyız.”
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