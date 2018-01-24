'Irkçı' bilim adamlarının adları Roma sokaklarından siliniyor

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, 1938 tarihli Irk Yasaları'nın 80. yıldönümü vesilesiyle bu yıl içinde sokak isimlerinin değiştirileceğini açıkladı.

Yahudilerin İtalyan vatandaşlığından atılmasına ve toplama kamplarına gönderilmesine yol açan Irk Yasaları ile ilgili bir belgesel için açıklama yapan Raggi, Roma'nın "anti-faşist olmaktan gurur duyduğunu" söyledi.

"Şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek için her yolu kullanacağız" diyen Raggi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Irk Manifestosu'nu imzalayan kişilerin adlarının verildiği sokak ve meydanların isimlerini değiştirmek için gerekli prosedürleri başlattık. Ülkemiz için utanç teşkil eden bu izleri silmek zorundayız."

Roma Belediye Başkanı, ülkenin diğer kentlerini de benzer adımlar atarak sokak isimlerini değiştirmeye çağırdı.

Roma Yahudi Cemaati Başkanı Ruth Dureghello, belediyenin kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ruth Dureghello, "Hafızanın ve sorumlulukların silinmesi bizim kültür ve geleneklerimizde yer almasa da bu girişimi olumlu buluyoruz" dedi.

Dureghello, Irk Yasaları yüzünden kamu kurumları ve üniversitelerden atılan kişilerin adlarının sokaklara verilmesi çağrısı da yaptı.

"Irk Manifestosu" ya da "Irkçı bilim adamlarının manifestosu" olarak anılan metin, Temmuz 1938'de "Faşizm ve ırk sorunu" başlığıyla yayımlanmıştı.

10 bilim adamı tarafından hazırlanan manifestoda, "İtalya'nın mevcut nüfusu büyük oranda Aryan kökenlidir", "Yahudiler İtalyan ırkına ait değildir", "İtalyanların ırkçı olduklarını açıkça ilan etmelerinin vakti gelmiştir" gibi ifadeler yer alıyordu.