İranlılar düşen Türk uçağı için anıt yapmak istiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberlerİranlılar düşen Türk uçağı için anıt yapmak istiyor
Dünya İranlılar düşen Türk uçağı için anıt yapmak istiyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Son dakika! 'Trump Tillerson'ı görevden aldı'

Dünya
Ekber Karabağ (DHA)
13.03.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

İranlılar düşen Türk uçağı için anıt yapmak istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İranlılar düşen Türk uçağı için anıt yapmak istiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen ve içindeki yolcuların tümünün öldüğü uçak kazasının ardından bölgede yaşanan Bahtiyari halkı, Başaran ailesinin izin vermesi halinde bir anıt yaptırmak istediğini bildirdi,.

Bahtiyari halkı temsilcileri acılı Türk ailelerinin kaldığı otele gelerek, uçağın düştüğü alana bir anıt dikmek istediklerini söylediler. Bahtiyarı halkı temsilcileri ellerinde taşıdıkları pankartlarda Farsça ve Türkçe şu ifadelere yer verdiler:

"Sevgili Başaran ailesi ve sevgili Türk halkı, Mina ve onun arkadaşlarının ruhu Helen Ormanları ve Bahtiyari Dağlarında gökyüzüne uçtu. Dünya, Bahtiyari halkını dünyanın en misafirperver insanları olarak biliyor ama şimdi bu ev sahipliğinden dolayı üzgünüz ve tüm kalbimizle derdinize ortağız. Sizin de izninizi aldıktan sonra biz kızlarımızın hatırına sembolik bir heykel dostluk adına yapmaya karar verdik. Sizin için bir problem yoksa sizden haber bekliyoruz ve yapmaya başlamak istiyoruz."

Jet kazasının ardından Çanakkaleli ailenin büyük acısı
Jet kazasının ardından Çanakkaleli ailenin büyük acısı
Abla uçak 3 kez havada arıza yaptı
'Abla uçak 3 kez havada arıza yaptı'

İranlılar düşen Türk uçağı için anıt yapmak istiyor

Bekârlığa veda partisi yok insanlığa veda partisi var
Bekârlığa veda partisi yok insanlığa veda partisi var
Düşen uçağın pilotunun İstanbuldaki son ses kaydı ortaya çıktı
Düşen uçağın pilotunun İstanbul'daki son ses kaydı ortaya çıktı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'21. yüzyılın en büyük siyasi kumarı'

Krizin yıldönümünde Hollanda'dan yeni bir skandal karar!

ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

Son dakika... ABD'li kurum iddia etti!: 'Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı'