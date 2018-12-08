İranlı vekilden skandal PKK açıklaması
İran parlamentosunda bir milletvekili yaptığı meclis konuşmasında terör örgütü PKK’yı destekleyen skandal ifadeler kullandı.
5 Aralık’ta İran İslam Cumhuriyeti’nin Parlamentosu İslamî Şûra Meclisi günlük programında Mahabad ilinin milletvekili yaptığı konuşmada Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı, Afrin Operasyonu'nda PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütlerine karşıtı yürüttüğü mücadeleyi çarptırarak sivillere yönelik yürütüldüğünü iddia etti.
İran’ın Batı Azerbaycan Eyaleti’nin Mahabad şehrinin Kürt asıllı milletvekili Celal Mahmudzade yaptığı konuşmada Türkiye’de HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın gözaltı kararıyla ilgili de sert ifadeler kullandı.
Konuşma aynı zamanda İran’ın en etkili dini kuruluşu Kum İlmiye Havzası’na yakınlığıyla tanınan Rasa Haber Ajansı'nda da yer aldı.
PKK TERÖRÜNÜ PROTESTO EDENLER GÖZALTINA ALINDI
PKK terör örgütünün İran uzantısı PJAK’ın terör vahşeti bölgedeki yerel halkın normal hayat akışını olumsuz etkiliyor. Ara sıra hain silahlı saldırılarla özellikle Batı Azerbaycan’ın sınıra yakın bölgelerindeki halkta huzur bırakmayan terör örgütü 2016’da Fırat Kalkanı Harekâtı operasyonunda sert darbeler alınca yerel iş birlikçileriyle vahşet estiren eylemlerine hız vermişti.
Bu tarihlerde Urmiye, Goşaçay (Miyanduab), Tebriz ve Erdebil gibi şehirlerde yerel Türk halk teröre karşı sivil yürüyüşler düzenleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına destek çıkmışlardı ancak İran güvenlik güçleri Urmiye şehrinde çok sayıda protestocuyu gözaltına alarak ismi bilinen en az iki kişiyi “İran İslam Devrimi karşıtı propaganda” suçuyla mahkemeye sevk etmişti.
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