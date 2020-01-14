İranlı sporcu ülkesini terk etti: ‘Yalanların parçası olmak istemiyorum’

Tekvando şampiyonu Alizade, “Merhaba veya hoşçakalın diyerek mi, başsağlığı dileyerek mi başlamalıyım? İran’ın ezilmiş halkına merhaba, İran’ın soylu halkına veda, her zaman yas tutan sizlere baş sağlığı” diyerek başladığı Instagram mesajında, ülkesini terk ettiğini açıkladı.

21 yaşındaki Alizade, “İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum” diyerek kazandığı madalyaları hükümetin siyasi çıkarları için kullandığını öne sürdü. Sporcu açıklamasında, “Ancak bir yandan da İranlı yetkililer, ‘Bir kadın için bacaklarını esnetmek iffetli bir davranış değil’ diyerek beni küçük düşürüyorlardı” ifadelerini kullandı. İranlı ISNA haber ajansı tekvandocunun Hollanda’ya iltica ettiğini duyurdu.

ÜÇÜNCÜ SPORCU

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA perşembe günü Alizadeh’in Hollanda’ya gittiğini, antrenmanlarını bu ülkede sürdürdüğünü ve Tokyo Olimpiyatları’nda İran dışında bir ülke için yarışmak istediğini bildirmişti. Kimia Alizade 2016 Rio Olimpiyatları’nda 57 kilogramda bronz madalya kazanmıştı. Alizade, son aylarda İran’ı terk eden üçüncü sporcu oldu. Satranç şampiyonu Ali Rıza Firuzja geçen aralıkta İsrailli oyuncularla oynamama yönündeki gayriresmi yasağı protesto ederek takımı bırakmıştı. Üç ay önce de, judocu Said Mollaei, finalde İsrailli bir oyuncuyla karşılaşmaması için bazı müsabakalardan çekilmesi yönündeki talimatları kabul etmeyince İran’a dönmemişti.