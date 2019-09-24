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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.09.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

İranlı muhafazakar siyasetçiden Ruhani ve Zarif'e sert uyarı

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İranlı muhafazakar siyasetçiden Ruhani ve Zarif'e sert uyarı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Cevad Kerimi Kuddusi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i ABD temsilcileriyle görüşmemeleri konusunda uyardı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan muhafazakar siyasetçi Kuddusi, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Ruhani ve Zarif'in ABD'li yetkililerle görüşmemesi gerektiğini söyledi.

Kuddusi, "Bu programda ne telefonla ne yüz yüze ne de Zarif-Obama görüşmesindeki gibi beklenmedik bir görüşme olmalıdır." dedi.
İran lideri Ali Hamaney'in "ABD'yle görüşme yapılmayacaktır" talimatını hatırlatan Kuddusi, "ABD'li makamlarla görüşme yapılmayacaktır. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse Sayın Ruhani ve Zarif çok ağır bir bedel ödeyeceklerini bilmelidir." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ile dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın 2015'te New York'taki BM zirvesinde tokalaştığı açıklanmış, Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, "Bu olay şans eseri gerçekleşti. Önceden planlanan bir şey değildi. Birkaç saniye içinde oldu." ifadelerini kullanmıştı.

 

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