İranlı komutandan ABD'ye uyarı: Yine vururuz!
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hanzadi, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin Washinton'a yönelik "sert bir cevap" olduğunu belirterek, hava sahalarının ihlali durumunda yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinin Washinton'a yönelik "sert bir cevap" olduğunu belirterek, hava sahalarının ihlali durumunda yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Hanzadi, "Düşman (ABD) en ileri teknolojiye sahip insansız keşif uçağını yasak bölgeye gönderdi ve onun düşürüldüğünü gördü. Açıkça ilan ediyoruz ki; aynı girişimin tekrarlanması durumunda düşmana verilen bu sert cevap yinelenecektir. Düşman bunu biliyor." ifadelerini kullandı.
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