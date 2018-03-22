İranlı işadamı, ABD'de tutuklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİranlı işadamı, ABD'de tutuklandı
GeriDünya İranlı işadamı, ABD'de tutuklandı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
DHA
22.03.2018 - 08:15, Son Güncelleme:

İranlı işadamı, ABD'de tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İranlı işadamı, ABD'de tutuklandı

İranlı iş insanı Ali Sadr Haşimi Nejad, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Virginia eyaletinde tutuklandı.

İranlı iş insanı Ali Sadr Haşimi Nejad, İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD'de tutuklandı. Venezüella ile İranlı şirketler arasındaki yapılan işleri gizlemek için paravan şirketler aracılığıyla yabancı banka hesapları oluşturduğu öne sürülen ve hakkında 34 sayfalık iddianame hazırlanan 38 yaşındaki Sadr'ın, Amerikan finans sistemini kullanarak 115 milyon doları Venezüella'daki bir toplu konut projesiyle ilgili olarak yasadışı bir şekilde bu ülkeye aktarıp ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları deldiği öne sürüldü.

Sadr hakkındaki iddianamede, ABD'yi dolandırma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'na(IEEPA) uymama, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı, bankacılık sahtekarlığı için komplo kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için komplo kurma gibi suçlamalar bulunuyor.

Öte yandan Venezüella'ya yapılan 115 milyonluk yasa dışı para transferinin, Sadr'ın ailesinin Türkiye'de sahip olduğu holdinge bağlı Stratus Turkey ya da Clarity şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdiği de iddialar arasında. Para transferlerinin, Sadr'ın emriyle Nisan 2011'de ve Kasım 2013'te 15 ayrı işlemle Türkiye'den diğer uluslararası finans kuruluşlarına yapıldığı belirtildi. Hakkında 125 yıl hapis cezası istenen Sadr hakkındaki soruşturmanın New York'ta başlatıldığı gerekçesiyle Virginia'dan New York'a sevk edilmesi beklenirken, Reza Zarrab ve Hakan Atilla hakkındaki iddianameleri de hazırlayan New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı, Sadr'ın kendisine isnat edilen altı ayrı suçtan 125 yıl hapisle yargılanacağını açıkladı.

İşadamının New York'taki duruşmalarına Federal Yargıç Andrew L. Carter bakacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İranlı işadamı, ABD'de tutuklandı

Fransa'da Türklere ait markete kundak!

ABD'yi 3 haftada 4. kez kar fırtınası vurdu

Trump'tan 'Putin'e tebrik' açıklaması...