İranlı bakan yardımcısı Sajjadpour: Suriye’nin bölünmesine karşıyız

TÜRK Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından düzenlenen Türkiye-İran Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılmak üzere İstanbul’a gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid Kazem Sajjadpour, Hürriyet’in sorularını yanıtladı:

‘BENZERLİKLERİMİZ DAHA FAZLA’

- Türkiye ve İran’ın Suriye politikalarında hem ortak çıkarlar hem de farklı yaklaşımlar mevcut, size göre bunlar nelerdir?

Türkiye de İran da Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana. Her iki ülke de Astana ve Soçi süreçlerine katıldı, her iki ülke de Suriye’de barışın gelmesini ve düşmanlıkların bitmesini istiyor. Aslına bakarsanız Türkiye’nin ve İran’ın Rusya’yla olan ortak pozisyonları, bizi Astana ve Soçi süreçlerinde bir araya getirdi. Bu ortak pozisyonlar da ortak bir anlayışa ve ortak çıkarlara dayalı. Belki Suriye konusunda siyasi yaklaşımlarımızın detaylarında farklılıklar olabilir. Ancak bugün geldiğimiz noktada politikalarımızdaki benzerliklerin farklılıklardan daha fazla olduğunu görüyoruz.

ABD’NİN ORDU HAZIRLIĞI HUKUKSUZ





- Suriye’nin kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı İran’ın tepkisi ne olur?

İran’ın dış politikasının her zaman için tüm ulus devletlerin toprak bütünlüğünden yana olduğu çok açık. Bizim için bu bir prensip meselesi. Dış politika prensibimiz, tüm ulus devletlerin toprak bütünlüğünün korunmasından yanadır, bu prensip Suriye için de geçerli. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması İran dahil bölgedeki herkes için çok önemli.

- ABD yönetiminin, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yi kullanarak Suriye’de yeni bir ‘ordu’ kurmaya hazırlandığı belirtildi. Bu konuda İran’ın duruşu nedir?

Bu açık bir şekilde hukuksuz bir eylemdir. Bir kere ABD’nin Suriye’deki varlığının hukuki dayanağı nedir? ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin hukuki temeli yok. Bu yüzden de tamamen yasadışıdır.

- Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin İran’ın pozisyonu nedir?

Türkiye’nin Afrin operasyonuna ilişkin İran’ın resmi pozisyonu, Dışişleri Sözcümüz’ün açıkladığı gibidir. Dışişleri Sözcümüz, “Afrin operasyonunun bir an önce sona ermesini umuyoruz” demişti, pozisyonumuz budur.

ABD, NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLİRSE...

- ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir İran’la P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmayı yırtıp atmakla tehdit ediyor. ABD anlaşmadan çekilmeye karar verirse İran’ın tepkisi ne olur?

Bu çok karışık bir mesele. Nükleer anlaşma, diğer çok taraflı anlaşmalar gibi ABD’nin çekilebileceği bir anlaşma değil. Şunu unutmamak gerekiyor, nükleer anlaşmayla ilgili karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı. Yani bu anlaşmadan geri çekilmek, diğer anlaşmalardan geri çekilmeye benzemez. İran’ın tepkisi, ABD’nin bunu nasıl yapacağına göre değişir.