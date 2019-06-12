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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.06.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

İran'ın serbest bıraktığı Lübnanlı mühendis ülkesine döndü

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İran'ın serbest bıraktığı Lübnanlı mühendis ülkesine döndü

ABD adına casusluk yapmak suçlamasıyla 2015 yılında İran'da tutuklanan ve bugün serbest bırakılarak ülkesine dönen Lübnan vatandaşı Nizar Zaka, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

İran tarafından serbest bırakıldıktan sonra Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim eşliğinde başkent Beyrut'a gelen Zaka, Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Zaka, "Tutuklanmadan önce kimseye karşı bir saldırganlığım olmadı. Dün de bugün de kimse adına casusluk yapmadım. Tutuklanmam, bana yöneltilen asılsız suçlamalar ve göstermelik yargılamanın ayrıntısına girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü İbrahim ise Zaka'nın, Cumhurbaşkanı Avn'ın girişimiyle serbest bırakılarak ülkesine döndüğünü ifade etti.

Lübnan yönetiminin görevinin; ikamet ettikleri ülkelerde kanunları çiğnemiş olsalar da tüm Lübnan vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi olduğunu belirten İbrahim, Zaka'nın serbest bırakılması için İran tarafıyla anlaşma yapıldığı yönündeki iddiaları ise yalanladı.

ABD LÜBNANLI NİZAR ZAKA'NIN SERBEST BIRAKILMASINDAN MEMNUN

ABD yönetimi, Amerika adına casusluk yapmak suçlamasıyla İran'da tutuklanan Lübnan vatandaşı Nizar Zaka'nın serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Zaka'nın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, "Zaka, ailesi ve Zaka'nın hukuksuz tutukluluk sürecinde kendisine destek veren herkes için şüphesiz ki harika bir gün. Umuyoruz ki Zaka'nın serbest bırakılması, İran'daki diğer Amerikan vatandaşları için pozitif bir işarettir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Zaka'nın serbest bırakılmasından dolayı "minnettar" olduklarını fakat diğer Amerikan vatandaşlarının da serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Sözcü Sanders, Zaka'nın serbest bırakılmasında ABD hükümetinin bir rolü olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakırken, Lübnan'dan gelen haberlere göre Zaka'nın, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın girişimiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

İran yargısı, Zaka'nın şartlı salıverilmesini onaylamıştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülke kanunlarına göre, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kişilerin bu sürenin en üçte birini iyi halli olarak geçirmesi durumunda şartlı salıverilmesini öngördüğünü söylemişti.

İsmaili, Zaka'nın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın talebi üzerine bu ülkeye teslim edileceğini kaydetmişti.

Lübnan vatandaşı mühendis Nizar Zaka, 2015 yılında ABD adına casusluk yaptığı suçlamasıyla, Tahran'da tutuklanmıştı.

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