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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
04.11.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

İran'ın Kerbela Konsolosluğu önündeki gösteride 3 kişi öldü

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İran'ın Kerbela Konsolosluğu önündeki gösteride 3 kişi öldü

Irak'ta, İran'ın Kerbela Konsolosluğu önünde dün gece göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Kerbela Konsolosluğuna girmeye çalışan göstericilerin güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldiği olayı, Komiserlik ekiplerinin takip ettiği belirtildi.

Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişinin öldüğü, güvenlik güçleri dahil 12 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, protestoculara belirlenen yerlerde kalma ve barışçıl gösterilerde diplomatik binaları tehlikeye atmama çağrısında da bulunuldu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden, Iraklı göstericilerin İran'ın Kerbela Konsolosluğu önündeki eylemlerinin görüntülerini paylaştı.

Irak'ta yüzlerce gösterici, dün gece ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasının girişine girerek Irak bayrağı açmıştı.

IRAK'TAKİ GÖSTERİLER

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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