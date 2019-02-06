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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.02.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

İran'ın Irak sınırındaki taş evler büyülüyor

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İran'ın Irak sınırındaki taş evler büyülüyor

İran'ın Irak sınırında yer alan Havraman kasabasındaki tarihi taş evler nostaljik mimari yapısıyla ilgi çekiyor.

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  • İranın Irak sınırındaki taş evler büyülüyor
  • İranın Irak sınırındaki taş evler büyülüyor
  • İranın Irak sınırındaki taş evler büyülüyor
  • İranın Irak sınırındaki taş evler büyülüyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İran'ın Kürdistan eyaletinde Sine kentine bağlı Havraman, sınır bölgesinde dağların arasında kurulmuş tarihi bir kasaba. Yaklaşık 700 hanenin yaşadığı kasabada yamaçta sıralanan taş evler hemen dikkati çekiyor.

Kapı ve pencereleri ağırlıklı olarak mavi ve yeşile boyanmış taş evler eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

TURİSTLERİN UĞRAK MEKANLARI ARASINDA

Havraman kasabasındaki evlerin yanı sıra cami, okul ve iş yerlerinin neredeyse tamamı yüzyıllardır devam eden bir geleneğe bağlı olarak taştan yapılmış.

Doğayla bütünleşen tarihi taş evler yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Bölgedeki taş evler bir yandan doğanın güzelliklerini keşfetme fırsatı verirken diğer yandan fotoğraf tutkunlarının gözdesi olarak öne çıkıyor.

Her yıl farklı mevsimlerde çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Havraman renkli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

DUVARLARDA DUT VE CEVİZ AĞACI BULUNUYOR

AA muhabirine konuşan Havraman sakinlerinden Mesud Hama Said, kasabanın bugüne kadar tarihi dokusuna uygun biçimde muhafaza edildiğini söyledi.

Said, "Bölgemizin tüm evleri taş yapımıdır. Evlerin daha sağlam durması için genellikle duvarlarda dut ve ceviz ağacı bulunuyor." dedi.

Geçmişte bölgede çimento ve sıvı kullanılmadan sadece taşlarla ev yapıldığını belirten Said, bunun yalıtım sistemi gibi bir rol oynadığını ifade etti.

Taş evlerin turistlerin ilgi odağı haline geldiğini dikkati çeken Said, "Yapılarda taş kullanmak güzel bir görüntü oluşturmanın yanı sıra özellikle kış günlerinde soğuğa karşı da dayanıklılık sağlıyor. Taş evler onlarca yıl hiçbir hasar görmeden ayakta kalabiliyor." diye konuştu.

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