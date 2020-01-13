İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında ölenlerin 50'sinin kimliği belirlendi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Mescidi, "Cesetlerden alınan 800 numune incelendi, 50 kişinin kimliği tespit edildi." dedi.

Mescidi, hayatını kaybeden diğer kişilerin de kimliklerinin bir an önce belirlenmesi için uzman ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.