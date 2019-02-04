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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.02.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

İran'ın bir numaralı ihracat adresi Irak

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İran'ın bir numaralı ihracat adresi Irak

İran 7 milyar 515 milyon dolar değerindeki ihracatıyla en fazla ürününü komşusu Irak'a satıyor.

10 aylık sürede (21 Mart 2018-20 Ocak 2019) 7 milyar 515 milyon dolar değerinde ihracat yaparken Irak'tan 51 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi.

İran'dan Irak piyasasına günlük ortalama 25 milyon dolarlık ticari ürün ihraç edildi.

İran ihracatının yüzde 50'den fazlasını Irak, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştiriyor. İran döviz girdisi açısından en fazla ihracatı ise Irak'a yapıyor.

İran Gümrük Müdürlüğü'nün geçen hafta yayımladığı raporda, Tahran yönetiminin son 10 aylık sürede 36 milyar 350 milyon dolar değerinde petrol dışı ürün ihracatı yaptığı bilgisine yer verilmişti

İran'ın yurt dışına ihraç ettiği petrol dışı ürünler arasında, gaz kondensatı, sıvılaştırılmış doğal gaz, sıvılaştırılmış propan, metanol ve hafif yağlar bulunuyor.

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