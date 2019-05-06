"YAPTIRIMLAR KOMÅžULARIMIZA DA ZARAR VERDÄ°"

Ä°lk olarak Gazzeâ€™deki Anadolu AjansÄ± binasÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geÃ§miÅŸ olsun diliyorum. YaptÄ±rÄ±mlarla ilgili sÃ¶ylemek isterim. Bu yaptÄ±rÄ±mlar ve muafiyetin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sadece Ä°ran'Ä± cezalandÄ±rmak deÄŸildir. Bu aynÄ± zamanda bÃ¶lgede Ä°ran'la ticaret yapmak isteyen ve ikili iliÅŸki geliÅŸtirmek isteyen Ã¼lkelerin de cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye ile ciddi dÃ¼zeydeki ikili ve ticari iliÅŸkilerimiz var ve TÃ¼rkiye Ä°ran'dan gaz ve petrol alÄ±yor. Bu yaptÄ±rÄ±mlar komÅŸularÄ±mÄ±za da zarar veriyor. Amerika BirleÅŸik Devletleri baÅŸka Ã¼lkelere nereden ne alacaÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± veremez. TÃ¼rkiye'de konuÅŸtuÄŸumuz yetkililer Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olmayacaÄŸÄ±z diyor. FarklÄ± dÃ¼zeylerde birÃ§ok iletiÅŸimimiz var ve ticareti devam ettirecek bir yol arÄ±yoruz. BirkaÃ§ hafta Ã¶nce DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z buradaydÄ±, SayÄ±n ErdoÄŸan ve Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ve beÅŸ dÃ¼zeyde Ã§alÄ±ÅŸmaya karar verdik. Bu ikili iliÅŸkiyi korumak ve yasadÄ±ÅŸÄ± ve ABD'nin tek baÅŸÄ±na karar aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlardan korunmak iÃ§in.

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"TÃœRK RAFÄ°NERÄ°SÄ° Ä°RAN PETROLÃœNE UYGUN"

- Bir noktada da sormak istiyorum. 2 MayÄ±s son tarihti muafiyetlerin devamÄ± iÃ§in. Åžu anda TÃ¼rkiye, Ä°ran'dan petrol alÄ±yor mu, yoksa bu tamamen kesildi mi?

MayÄ±s ayÄ±na kadar alÄ±m devam ediyordu, normaldi. MayÄ±s'tan itibaren beraber bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã–nemli olan TÃ¼rkiye'nin bu ticareti ve milli Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak istemesi. Ve TÃ¼rkiye iÃ§in Ä°ran petrolÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek zor Ã§Ã¼nkÃ¼ teknik anlamda Ä°ran petrolÃ¼ne uygun rafinerilere sahip.

- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu bir aÃ§Ä±klamasÄ± olmuÅŸtu. "BazÄ± ÅŸirketler tedirgin Ä°ran'la ticaret yaparken" diye. AB'de de bu durum var. TÃ¼rk ÅŸirketleri ve Ä°ranlÄ± yetkililerle bir araya geldiÄŸinizde bir tedirginlik gÃ¶rÃ¼yor musunuz?

Biliyorsunuz birÃ§ok TÃ¼rk ÅŸirketi ile farklÄ± anlaÅŸmamÄ±z var. Muafiyetleri vardÄ± 2 MayÄ±sâ€™a kadar ama ÅŸimdi de Ä°ran Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. DiÄŸer yandan TÃ¼rk yetkililer ile BatÄ± arasÄ±nda da mÃ¼zakereler devam ediyor bu muafiyetlerin devam etmesi yÃ¶nÃ¼nde.

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"HÃœRMÃœZ BOÄžAZI'NI GÃœVENDE TUTMAK Ä°STERÄ°Z"

Ä°ran'dan bir aÃ§Ä±klama geldi "Gerekirse HÃ¼rmÃ¼z BoÄŸazÄ±'nÄ± kapatÄ±rÄ±z" diye. HÃ¼rmÃ¼z BoÄŸazÄ± iÃ§in kritik dÃ¶nemde bu aÃ§Ä±klama ne kadar ciddi bir ihtimal?

Biz petrolÃ¼mÃ¼zÃ¼ HÃ¼rmÃ¼z BoÄŸazÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶nderiyoruz. HÃ¼rmÃ¼z BoÄŸazÄ±'nÄ± gÃ¼venli tutmak ve aÃ§Ä±k tutmak bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Bu boÄŸaz ticaret ve petrolÃ¼ gÃ¶ndermek iÃ§in Ã¶nemli ve gÃ¼vende tutmaya istekliyiz. Bu boÄŸaz ve bu deniz yolu, tÃ¼m yararlanÄ±cÄ±lar ve bÃ¶lge Ã¼lkeleri iÃ§in kullanÄ±ÅŸlÄ± olmalÄ±. Ä°ran Ã¶nemli bir bÃ¶lge Ã¼lkesi ve bÃ¶lgenin kapasitesini kullanmalÄ±.

"Ä°DLÄ°B'TE BARIÅžÃ‡IL Ã‡Ã–ZÃœMÃœ DÃœÅžÃœNMELÄ°YÄ°Z"

- Ä°dlib'te yÃ¼kselen bir tansiyon var rejim ve Rusya'nÄ±n hamleleri var. Ä°ran daha Ã¶nce bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ± "Ä°ran terÃ¶ristlerden temizlenmeli" demiÅŸti. BugÃ¼n Ä°ran hangi noktada duruyor?

Biz Astana sÃ¼recinde toplandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã¼Ã§ Ã¼lkede bazÄ± prensipleri kabul etti. Bunlardan biri askeri bir Ã§Ã¶zÃ¼m olmayacaÄŸÄ± Suriye'de. TÃ¼rkiye ve Rusya ile Suriye'deki gerginliÄŸin dÃ¼ÅŸmesi iÃ§in Ã§ok ÅŸey yaptÄ±k. Åžimdi durum 6 yÄ±la gÃ¶re Ã§ok daha iyi. Ä°dlib'te de siyasi ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeliyiz. Biz Askeri Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ tÃ¼m Suriye'de reddediyoruz. Buna Ä°dlib de dahil. ÃœÃ§ Ã¼lkede Suriye'deki terÃ¶rist aktivitelerden rahatsÄ±z. Kimse Suriye'nin terÃ¶r tarafÄ±ndan kontrolÃ¼nÃ¼ istemiyor. Hepimiz bir barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in ve terÃ¶ristlerle mÃ¼cadele iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

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"KOMÄ°TENÄ°N KURULMASI YENÄ° DÃ–NEME KAPI AÃ‡AR"

-Astana sÃ¼reci devam ediyor ama Astana sÃ¼reciyle bazÄ± problemler olduÄŸu da sÃ¶yleniyor. Bu iddialara nasÄ±l yaklaÅŸÄ±yorsunuz?

Biz Ã§ok pozitif ilerleme kaydettik Astana sÃ¼reciyle. Suriye krizini diÄŸer krizlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±rsanÄ±z, Astana sÃ¼recinde Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸeyler yaptÄ±k. Åžu anda endiÅŸeye neden olan tek yer Ä°dlib ve eminim Ã¼Ã§ Ã¼lke birbirinin yardÄ±mÄ± ve uluslararasÄ± platformun yardÄ±mÄ±yla buna da Ã§are bulacak. UnutmayÄ±n Astana sÃ¼recinde olan Suriye Anayasa Komitesi gÃ¼ndemde. Sadece bir kaÃ§ konu kaldÄ± ve uluslararasÄ± Ã¼lkelerinde yardÄ±mÄ±yla bu komitede yakÄ±nda bir sonuca baÄŸlanacak ve ortak komitenin nasÄ±l kurulacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klamada yapÄ±lacak. Komite kurulup anayasa yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Suriye'de yeni bir siyasi sÃ¼reÃ§ baÅŸlayacak.

"YABANCI GÃœÃ‡ GELÄ°RSE DURUM KARMAÅžIKLAÅžIR"

-TÃ¼rkiye ve Amerika BirleÅŸik Devletleri gÃ¼venli bÃ¶lge konusunu tartÄ±ÅŸÄ±yorlar. Daha Ã¶nce Ä°ran tarafÄ±ndan Adana MutabakatÄ± hatÄ±rlatmasÄ± geldi. ABD de Ä°ran tehdidine karÅŸÄ± biraz daha asker tutma kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. TamamÄ±yla Ã§ekilmiyor anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla. Siz nasÄ±l gÃ¶rÃ¼yorsunuz bu sÃ¼reci?

Biz TÃ¼rkiye ile baÅŸka oyuncularÄ±n ikili iliÅŸkisine karÄ±ÅŸmak istemiyoruz. O onlara baÄŸlÄ± bir karar ama ÅŸÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz; ilk olarak Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Åžam'daki gÃ¼Ã§lÃ¼ hÃ¼kÃ¼met Suriye'nin tÃ¼m bÃ¶lgelerini kontrol etmeli. Bu bizim iÃ§in Ã¶nemli. Bir standart olmalÄ±. Ä°ran iÃ§in ne istiyorsak Irak iÃ§in de Suriye iÃ§in de onu istiyoruz. Ãœlkenin bÃ¶lÃ¼nmesi tehlikeli diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bir merkezi hÃ¼kÃ¼met farklÄ± baÅŸka yapÄ±lar durumu daha da karmaÅŸÄ±k hale getirir bÃ¶lgede. Genel olarak ne zaman Amerikanlar dahil yabancÄ± gÃ¼Ã§ler bir yerde olsa, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir Ã§Ã¶zÃ¼m zorlaÅŸÄ±yor. Tarih bize yabancÄ± gÃ¼Ã§lere sorunu Ã§Ã¶zmek iÃ§in gÃ¼venemeyeceÄŸimizi gÃ¶sterdi. Denizler aÅŸÄ±p bÃ¶lgemize gelen yabancÄ± gÃ¼Ã§ler, gÃ¼zel bir tecrÃ¼be getirmedi. Irak'a bakÄ±n, Libya'ya bakÄ±n. BÃ¶lge Ã¼lkeleri olarak biz ne yaptÄ±ysak baÅŸarÄ±lÄ± olduk ama Amerikanlar ve batÄ±lÄ± ordular baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±. Ve onlar bizim deÄŸil kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar.

"TÃœRKÄ°YE VE SURÄ°YE GERÄ°LÄ°MÄ° DÃœÅžSÃœN Ä°STERÄ°Z"

-Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif geÃ§tiÄŸimiz haftalarda TÃ¼rkiye geldi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ve bir mesaj getirdiÄŸini sÃ¶yledi. Bu mesaj ne olabilir spesifik bir mesaj var mÄ±dÄ±r?

Bu bir arabuluculuk ya da spesifik bir mesaj deÄŸildi sayÄ±n Zarif'in Åžam'dan Ankaraâ€™ya getirdiÄŸi. Suriyeli yetkililerle TÃ¼rk yetkililerle hepimizin ortak kaygÄ±larÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±. Buna Ã¼Ã§ Ã¼lke arasÄ±nda Ä°ran, Suriye ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda danÄ±ÅŸma gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri diyebiliriz. Åžam'da konuÅŸtuÄŸunu ve duyduÄŸunu TÃ¼rkiye'deki yetkililere anlattÄ± ama spesifik bir mesaj yok. Bu tarz bir spesifik arabuluculuk gÃ¶revi de yok SayÄ±n Zarifâ€™in. Bir bÃ¶lge Ã¼lkesi olarak Suriye ve TÃ¼rkiye'nin dostu bir Ã¼lke alarak gerilimin dÃ¼ÅŸmesine yardÄ±mcÄ± olmak isteriz.

"GERGÄ°NLÄ°ÄžÄ° BÄ°Z DEÄžÄ°L ABD BAÅžLATTI"

-ABD Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan etti Ä°ranâ€™da cevap verdi. tehlikeli bir karÅŸÄ±laÅŸma olur mu?

Amerika ile bu yeni gerginliÄŸi biz baÅŸlatmadÄ±k. Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± ile ilgili aldÄ±klarÄ± karar da yaptÄ±klarÄ± ilk hata deÄŸildi. Daha Ã¶nce birÃ§ok hata yaptÄ±lar bÃ¶lgede ve ÅŸimdi bu hatalarÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. NÃ¼kleer AnlaÅŸmadan Ã§ekilmek bu hatalardan biriydi. Bu anlaÅŸma uluslararasÄ± BM tarafÄ±ndan da desteklenen bir anlaÅŸmaydÄ±. HiÃ§bir neden gÃ¶stermeden ABD, BaÅŸkan Trump Ã§ekilmeye karar verdi. Bu anlaÅŸma uluslararasÄ± toplum iÃ§in bir baÅŸarÄ±ydÄ±. BaÅŸka hatalar da yaptÄ±lar KudÃ¼s kararÄ±, Golan Tepeleri gibi ve sonuÃ§lardan onlar sorumlular. Bu kararlarÄ±n hepsi bÃ¶lgeyi tehlikeye sokuyor.

"ABD'DEKÄ° B TAKIMI Ä°RAN'LA SAVAÅž Ä°STÄ°YOR"

-Ä°ranâ€™Ä± bombalamak da dahil her tÃ¼rlÃ¼ opsiyonun masada olduÄŸu. Ä°ran nasÄ±l cevap verecek? ABD'nin bu tarz aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± siz ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?

Bu yeni deÄŸil son 40 yÄ±lda ardÄ± ardÄ±na rejim deÄŸiÅŸtirme Ã§abalarÄ± var. Ä°ran Ã¶nemli bir bÃ¶lge Ã¼lkesi ve jeopolitik Ã¶nemi var. Bu Ã§ok zor ve ABD iÃ§in de Ä°ran'Ä±n kontrollerinden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek ABD'yi mutlu etmiyor. Ama ABD'nin Ä°ranâ€™da bir deÄŸiÅŸim iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m Ã§abalar boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. Åžimdi bir grup var ABD'de bizim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z onlara Team B diyor, bu grup Ä°ranâ€™la karÅŸÄ±laÅŸmaya ve belki savaÅŸa doÄŸru tetiklemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ama Trump'Ä±n biraz daha temkinli olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. BÃ¶lgede bir savaÅŸ istemediÄŸi kendi seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n da bir parÃ§asÄ±ydÄ± zaten. Ä°ran gÃ¼Ã§sÃ¼z bir Ã¼lke deÄŸil kendini savunabilir. Biz savaÅŸ deÄŸil diplomasi istiyoruz. BirÃ§ok zaman diplomasiyi kullandÄ±k Irakâ€™ta mesela. Afganistan'da mesela. Biz hala diplomasiden yanayÄ±z.

"Ã–NCE ABD GÃœVENÄ°LÄ°R OLDUÄžUNU GÃ–STERMELÄ°"

-Diplomasiden bahsettiÄŸiniz iÃ§in sormak isterim. Diplomasi hala bir ihtimal midir? Ä°ki taraf masaya oturur mu?

Biz zaten masadaydÄ±k Amerikan tarafÄ± masadan kalkan oldu. Biz masada Ã§ok Ã¶nemli konular iÃ§in de vardÄ±k. Ä°llegal yaptÄ±rÄ±mlar uyguladÄ±lar. Amerikan tarafÄ± gÃ¼venilir olduÄŸunu gÃ¶stermeli ama maalesef gÃ¼venilmez olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiler. Ä°ran konusunda ABD konuÅŸtuÄŸumuz ÅŸeylere daha Ã¶nce anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeylere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermeli. EÄŸer gÃ¶stermezse yeni bir mÃ¼zakere anlamsÄ±z olacak.

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